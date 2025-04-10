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Хуснуллин заявил, что по программе модернизации ЖКХ есть дефицит средств

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Разработанная по поручению президента программа модернизации ЖКХ пока испытывает дефицит средств, но все равно уже реализовывается, заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в интервью, опубликованном в четверг в газете "Известия".

"Программу мы действительно составили, но пока по ней есть дефицит средств. Ранее подразумевалось, что по 150 млрд рублей в год мы будем получать на модернизацию коммунальной инфраструктуры, бесплатные деньги, прямые бюджетные вливания. 250 млрд в год должны были быть инфраструктурно-бюджетными кредитами, из которых не менее 50% пойти на ЖКХ. Сегодня мы видим, что регионы подали заявки уже на более 525 млрд рублей на модернизацию ЖКХ", - сообщил вице-премьер.

Он уточнил, что "ранее у многих предприятий не было инвестпрограмм, так как у них не было 100-процентной собираемости".

"Не хватало денег на модернизацию, поэтому сейчас мы заложили в тарифе 1,5% инвестиционный сбор. И вот благодаря этому мы считаем, что источник появится, и мы более активно начнем модернизировать все сети", - пояснил Хуснуллин.

"В плане на ближайшие шесть лет модернизировать порядка 50 тыс. км сетей. Это значит сокращение потерь в сетях, что в итоге и оплачивает потребитель. Это надежность водоснабжения, теплоснабжения. Программа не просто разработана, она уже реализовывается. Суммарно надеемся, что не менее 20 млн человек улучшат качество предоставляемых им коммунальных услуг", - добавил он.

На вопрос издания, отразится ли это каким-либо образом в квитанциях ЖКХ, вице-премьер ответил отрицательно.

"Нет. Повышение тарифа идет планово, сверхповышения не планируется. Мы согласовали это с ФАС по каждому региону, с Минэк, со всеми, кто задействован в этом вопросе, и в первую очередь с регионами, потому что заявки подают они. То есть где какой тариф можно применять. Поэтому такая тарифная политика согласована, и надеюсь, что она даст свои результаты", - подчеркнул Хуснуллин.

Марат Хуснуллин ФАС ЖКХ
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