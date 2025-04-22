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Хуснуллин рассказал, как снизить затраты на ЖКХ на 20%

По его оценке, тренд на обветшание можно будет выровнять только в перспективе полутора-двух лет

Хуснуллин рассказал, как снизить затраты на ЖКХ на 20%
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин
Фото: Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Затраты на жилищно-коммунальное хозяйство можно снизить на 20% путем повышения эффективности административного управления, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на панельной сессии "Стратегии роста: эффективное управление территориями" Форума "Малая Родина - Сила России".

"(Повышения на) 20% эффективности можно достигнуть за счет административного управления, даже не вкладывая денег. На 20% можно снизить затраты, не вкладывая денег, чисто за счет управления, прекращения воровства, повышения качества работы, еще целого ряда мер", - сказал он.

Он призвал представителей муниципалитетов обратить серьезнейшее внимание на модернизацию коммунальной инфраструктуры.

"Если мы не будем заниматься ЖКХ и коммуналкой, они нами будут заниматься", - предостерег Хуснуллин.

По его словам, сейчас ситуация в отрасли такова, что тренд на обветшание можно выровнять только в перспективе полутора-двух лет, когда "у нас будет восстанавливаться примерно столько же, сколько будет ветшать".

"Коллеги, я вас просто призываю, на ЖКХ обратите особое внимание. Это наша с вами очень большая зона риска", - подчеркнул он.

ЖКХ Марат Хуснуллин
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