В Минстрое верят, что 2025 год строительная отрасль перенесет "нормально"

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Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - 2025 год строительная отрасль перенесет нормально, необходимо следить за переносом сроков ввода объектов, заявил на Всероссийском жилищном конгрессе замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

"2025 год мы пройдем нормально. Того задела, который сформирован застройщиками, точно хватит. Самое главное внимательно смотреть за переносом сроков передачи объектов и ввода объектов", - сказал он.

Ранее он сообщил, что строительной отрасли давно не было так тяжело, как в текущих экономических условиях. "(...) И вот как профильный замминистра я могу сказать, что так тяжело отрасли не было давно", - отметил Стасишин в своем выступлении.

По его словам, по стране по состоянию на 1 марта проектов запущено на 26% меньше, и это самый низкий показатель с 2021 года. Причем это снижение обеспечено в основном за счет регионов.