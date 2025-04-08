Поиск

В Минстрое верят, что 2025 год строительная отрасль перенесет "нормально"

В Минстрое верят, что 2025 год строительная отрасль перенесет "нормально"
Фото: Александр Казаков/ТАСС

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - 2025 год строительная отрасль перенесет нормально, необходимо следить за переносом сроков ввода объектов, заявил на Всероссийском жилищном конгрессе замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

"2025 год мы пройдем нормально. Того задела, который сформирован застройщиками, точно хватит. Самое главное внимательно смотреть за переносом сроков передачи объектов и ввода объектов", - сказал он.

Ранее он сообщил, что строительной отрасли давно не было так тяжело, как в текущих экономических условиях. "(...) И вот как профильный замминистра я могу сказать, что так тяжело отрасли не было давно", - отметил Стасишин в своем выступлении.

По его словам, по стране по состоянию на 1 марта проектов запущено на 26% меньше, и это самый низкий показатель с 2021 года. Причем это снижение обеспечено в основном за счет регионов.

Никита Стасишин Минстрой
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Саянскхимпласт" в ответ на иск Генпрокуратуры заявил о законности своего создания

Дефицит бюджета РФ в январе-марте составил 2,173 трлн рублей

Дефицит бюджета РФ в январе-марте составил 2,173 трлн рублей

ЦБ РФ следит за ценами на нефть, правило подстрахует бюджет при ухудшении ситуации

Рубль на "Мосбирже" дорожает к юаню вслед за ростом цен на нефть

Минимум 600 тыс. IT-специалистов необходимо РФ дополнительно до 2030 года

Минимум 600 тыс. IT-специалистов необходимо РФ дополнительно до 2030 года

Набиуллина ожидает продолжения замедления инфляции

Набиуллина ожидает продолжения замедления инфляции

Brent подорожала до $65,05 за баррель

Президент США заверил, что введенные им пошлины принесут стране процветание

Президент США заверил, что введенные им пошлины принесут стране процветание

Рубль заметно повысился в паре с юанем на ожидании улучшения отношений РФ-США

Рубль заметно повысился в паре с юанем на ожидании улучшения отношений РФ-США
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6143 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне64 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе379 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние226 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России60 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });