Акционеры Globaltrans одобрили продажу всех железнодорожных активов за $767 млн

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Внеочередное собрание акционеров Globaltrans Investment PLC одобрило сделку по продаже всех железнодорожных активов Управляющей компании ЗПИФа "Трансатлант" за $767 млн, сообщил Globaltrans.

Акционеры также одобрили выпуск новых акций на сумму до $101,7 млн с оплатой путем передачи GDR с учетом прав в российских депозитариях.

Globaltrans намерен распределить "все или почти все" деньги от продажи ж/д активов через спецдивиденд. "Любое такое распределение, включая его размер и соответствующую дату, на которую определяются акционеры, имеющие право на получение дивидендов, зависит от принятия решения советом директоров компании", - сообщил Globaltrans.

Внеочередное собрание акционеров Globaltrans Investment PLC с вопросом о продаже железнодорожных активов, назначенное на 3 апреля, было признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума и перенесено на 10 апреля.

Акционеры 10 апреля одобрили продажу 100% в ООО "БалтТрансСервис" (БТС), 100% в ООО "ГТИ Менеджмент" (ГТИМ), 100% акций в АО "Новая перевозочная компания" (НПК), 100% акций в АО "Уральская вагоноремонтная компания" (УВК) и 100% акций Adaptive Capital Ltd и всех прав, связанных с активами, компании ООО "КСП Капитал Управление активами" Д.У. Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом "Трансатлант", а также уступку любых и всех прав по договорам займа между Globaltrans и ГТИМ (от 15 декабря 2023 года) и Globaltrans и Adaptive (от 29 ноября 2024 года) в пользу покупателя.

По данным компании, покупная цена доли БТС составляет $247,9 млн, доли ГТИМ - $136,4 млн, акций НПК - $260,3 млн, акций УВК - $8,7 млн, покупная цена акций Adaptive - $1, вознаграждение за уступку прав по договору займа между Globaltrans и ГТИМ - $94,056 млн, вознаграждение за уступку прав по договору займа между Globaltrans и Adaptive - $19,4 млн.

Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках навалочных и наливных грузов. Компания была основана в 2004 году группой предпринимателей-единомышленников, объединивших свои бизнесы в сфере грузовых железнодорожных перевозок под единым брендом Globaltrans. Общий парк компании по состоянию на конец 2024 года составлял 63 584 единиц подвижного состава.