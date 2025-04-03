Поиск

ВОСА Globaltrans о продаже ж/д активов не состоялось из-за отсутствия кворума

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Внеочередное собрание акционеров Globaltrans Investment PLC с вопросом о продаже всех железнодорожных активов признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума, сообщила компания.

"Насколько известно компании, банк-депозитарий, являющийся эмитентом GDR, удостоверяющих права в отношении акций компании, не осуществил необходимые действия по сбору голосов держателей GDR, а также не обеспечил участие своего представителя в собрании", - говорится в сообщении.

Собрание перенесено на 10 апреля.

В марте совет директоров Globaltrans Investment PLC одобрил продажу 100% в ООО "БалтТрансСервис" (БТС), 100% в ООО "ГТИ Менеджмент" (ГТИМ), 100% акций в АО "Новая перевозочная компания" (НПК), 100% акций в АО "Уральская вагоноремонтная компания" (УВК) и 100% акций Adaptive Capital Ltd и все права, связанные с активами, а также уступку любых и всех прав по договорам займа между Globaltrans и ГТИМ (от 15 декабря 2023 года) и Globaltrans и Adaptive (от 29 ноября 2024 года) в пользу покупателя - ООО "КСП Капитал Управление активами" доверительное управление Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом "Трансатлант".

По данным компании, покупная цена доли БТС составляет - $247,9 млн, покупная цена доли ГТИМ - $136,4 млн, покупная цена акций НПК - $260,3 млн, покупная цена акций УВК - $8,7 млн, покупная цена акций Adaptive - $1, вознаграждение за уступку прав по договору займа между Globaltrans и ГТИМ - $94,056 млн, вознаграждение за уступку прав по договору займа между Globaltrans и Adaptive - $19,4 млн.

В Globaltrans "Интерфаксу" объяснили, что потенциальный покупатель - "российский стратегический инвестор, который заинтересован в дальнейшем развитии операционного бизнеса. В случае одобрения сделка будет структурирована в форме договора купли-продажи, заключаемого с российским ЗПИФом".

"Сделка не влияет на непрерывность операционных процессов: дочерние компании обеспечивают выполнение всех обязательств перед клиентами", - сказали в компании.

13 сентября 2024 года совет директоров Globaltrans одобрил листинг GDR компании на AIX и добровольный делистинг расписок с Лондонской биржи, "Московской биржи" и "СПБ биржи". С 22 октября 2024 г. GDR Globaltrans допущены к торгам на Международной бирже Астаны.

Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках навалочных и наливных грузов. Компания была основана в 2004 г. группой предпринимателей-единомышленников, объединивших свои бизнесы в сфере грузовых железнодорожных перевозок под единым брендом Globaltrans. Общий парк компании по состоянию на конец 2024 г. составлял 63 584 единицы подвижного состава.

Globaltrans Globaltrans Investment PLC
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Индекс МосБиржи упал ниже 2860 пунктов на внешнем пессимизме из-за пошлин США

AirBridgeCargo увидела возможность возобновить работу в 2025 году

Доля России на мировом рынке подсолнечного масла в этом сезоне может превысить 40%

Доля России на мировом рынке подсолнечного масла в этом сезоне может превысить 40%

Онежский судозавод продолжит работу после пожара

Индекс МосБиржи к вечеру упал к 2900п на внешнем пессимизме из-за пошлин США

Индекс МосБиржи к вечеру упал к 2900п на внешнем пессимизме из-за пошлин США

Fitch понизило рейтинг Китая до "A" с "A+"

Fitch понизило рейтинг Китая до "A" с "A+"

Авиакомпания "Ямал" в 2024 году вышла в прибыль после миллиардного убытка в 2023 году

Нефть усилила падение, Brent теряет 5,6% и торгуется у $70,8 за баррель

Нефть усилила падение, Brent теряет 5,6% и торгуется у $70,8 за баррель

Bloomberg сообщил о снижении активности Microsoft в сфере дата-центров

Страны ОПЕК+ увеличили квоты на добычу с мая на 411 тыс. б/с, в три раза больше плана

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6123 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне62 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ39 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе374 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2236 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние225 материалов
Бюджет РФБюджет РФ37 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });