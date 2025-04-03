ВОСА Globaltrans о продаже ж/д активов не состоялось из-за отсутствия кворума

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Внеочередное собрание акционеров Globaltrans Investment PLC с вопросом о продаже всех железнодорожных активов признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума, сообщила компания.

"Насколько известно компании, банк-депозитарий, являющийся эмитентом GDR, удостоверяющих права в отношении акций компании, не осуществил необходимые действия по сбору голосов держателей GDR, а также не обеспечил участие своего представителя в собрании", - говорится в сообщении.

Собрание перенесено на 10 апреля.

В марте совет директоров Globaltrans Investment PLC одобрил продажу 100% в ООО "БалтТрансСервис" (БТС), 100% в ООО "ГТИ Менеджмент" (ГТИМ), 100% акций в АО "Новая перевозочная компания" (НПК), 100% акций в АО "Уральская вагоноремонтная компания" (УВК) и 100% акций Adaptive Capital Ltd и все права, связанные с активами, а также уступку любых и всех прав по договорам займа между Globaltrans и ГТИМ (от 15 декабря 2023 года) и Globaltrans и Adaptive (от 29 ноября 2024 года) в пользу покупателя - ООО "КСП Капитал Управление активами" доверительное управление Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом "Трансатлант".

По данным компании, покупная цена доли БТС составляет - $247,9 млн, покупная цена доли ГТИМ - $136,4 млн, покупная цена акций НПК - $260,3 млн, покупная цена акций УВК - $8,7 млн, покупная цена акций Adaptive - $1, вознаграждение за уступку прав по договору займа между Globaltrans и ГТИМ - $94,056 млн, вознаграждение за уступку прав по договору займа между Globaltrans и Adaptive - $19,4 млн.

В Globaltrans "Интерфаксу" объяснили, что потенциальный покупатель - "российский стратегический инвестор, который заинтересован в дальнейшем развитии операционного бизнеса. В случае одобрения сделка будет структурирована в форме договора купли-продажи, заключаемого с российским ЗПИФом".

"Сделка не влияет на непрерывность операционных процессов: дочерние компании обеспечивают выполнение всех обязательств перед клиентами", - сказали в компании.

13 сентября 2024 года совет директоров Globaltrans одобрил листинг GDR компании на AIX и добровольный делистинг расписок с Лондонской биржи, "Московской биржи" и "СПБ биржи". С 22 октября 2024 г. GDR Globaltrans допущены к торгам на Международной бирже Астаны.

Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках навалочных и наливных грузов. Компания была основана в 2004 г. группой предпринимателей-единомышленников, объединивших свои бизнесы в сфере грузовых железнодорожных перевозок под единым брендом Globaltrans. Общий парк компании по состоянию на конец 2024 г. составлял 63 584 единицы подвижного состава.