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СД Globaltrans вынес на ВОСА 3 апреля вопрос о продаже всех ж/д активов за $767 млн

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров Globaltrans Investment PLC вынес на внеочередное собрание акционеров (ВОСА) 3 апреля вопрос о продаже всех ж/д активов за $767 млн, сообщила компания.

Так, совет директоров одобрил продажу 100% в ООО "БалтТрансСервис" (БТС), 100% в ООО "ГТИ Менеджмент" (ГТИМ), 100% акций в АО "Новая перевозочная компания" (НПК), 100% акций в АО "Уральская вагоноремонтная компания" (УВК) и 100% акций Adaptive Capital Ltd и все права, связанные с активами, а также уступку любых и всех прав по договорам займа между Globaltrans и ГТИМ (от 15 декабря 2023 г.) и Globaltrans и Adaptive (от 29 ноября 2024 г.) в пользу покупателя - ООО "КСП Капитал Управление активами" доверительное управление Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом "Трансатлант".

По данным компании, покупная цена доли БТС составляет - $247,9 млн, покупная цена доли ГТИМ - $136,4 млн, покупная цена акций НПК - $260,3 млн, покупная цена акций УВК - $8,7 млн, покупная цена акций Adaptive - $1, вознаграждение за уступку прав по договору займа между Globaltrans и ГТИМ - $94,056 млн, вознаграждение за уступку прав по договору займа между Globaltrans и Adaptive - $19,4 млн.

В Globaltrans "Интерфаксу" пояснили, что потенциальный покупатель - "российский стратегический инвестор, который заинтересован в дальнейшем развитии операционного бизнеса. В случае одобрения сделка будет структурирована в форме договора купли-продажи, заключаемого с российским ЗПИФом".

"Сделка не влияет на непрерывность операционных процессов: дочерние компании обеспечивают выполнение всех обязательств перед клиентами", - сказали в компании.

Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках навалочных и наливных грузов. Компания была основана в 2004 г. группой предпринимателей-единомышленников, объединивших свои бизнесы в сфере грузовых железнодорожных перевозок под единым брендом Globaltrans. Общий парк компании по состоянию на конец 2024 г. составлял 63 584 единицы подвижного состава.

Чистая прибыль группы Globaltrans в 2024 г. выросла на 2% и составила 39,4 млрд руб., скорректированная выручка увеличилась на 6%, до 92,7 млрд руб.

Основными акционерами Globaltrans выступают инвесткомпания Aqniet Capital LLP (Казахстан), бенефициаром которой является бизнесмен Кайрат Итемгенов (26,7% акций), и Marigold Investments Ltd (11,5% акций), ее бенефициар - сооснователь Globaltrans Андрей Филатов. Free float - порядка 25%


Globaltrans Трансатлант
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