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Globaltrans передала свои ж/д активы УК ЗПИФа "Трансатлант"

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Globaltrans Investment PLC передала все свои железнодорожные активы управляющей компании ЗПИФа "Трансатлант".

Как сообщила сама компания, она передала 100% долей участия в ООО "БалтТрансСервис" (БТС), ООО "ГТИ Менеджмент" (ГТИМ), АО "Новая перевозочная компания" (НПК), АО "Уральская вагоноремонтная компания" (УВК) и частной компании Adaptive Capital Ltd. в пользу ООО "КСП Капитал Управление Активами", Д.У. Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом "Трансатлант" и уступила покупателю все права (включая право требования и получения основной суммы долга и начисленных процентов) по договорам внутригруппового займа между Globaltrans и ГТИМ, а также между Globaltrans и Adaptive.

По условиям сделки покупатель должен выплатить компании совокупную покупную цену в размере $767 млн в течение 90 дней с даты закрытия сделки.

Компания намерена распределить все или почти все средства, полученные от продажи, в качестве специальных дивидендов.

Внеочередное собрание акционеров Globaltrans 10 апреля одобрило эту сделку.

По данным компании, покупная цена доли БТС составляет $247,9 млн, доли ГТИМ - $136,4 млн, акций НПК - $260,3 млн, акций УВК - $8,7 млн, покупная цена акций Adaptive - $1, вознаграждение за уступку прав по договору займа между Globaltrans и ГТИМ - $94,056 млн, вознаграждение за уступку прав по договору займа между Globaltrans и Adaptive - $19,4 млн.

Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках навалочных и наливных грузов. Компания была основана в 2004 г. группой предпринимателей-единомышленников, объединивших свои бизнесы в сфере грузовых железнодорожных перевозок под единым брендом Globaltrans. Общий парк компании по состоянию на конец 2024 г. составлял 63,584 тыс. единиц подвижного состава.

Globaltrans накануне прошедшего ВОСА раскрыла акционеров, владеющих свыше 5% капитала компании в соответствии с требованиями Международной биржи Астаны (AIX).

Так, по данным на 7 апреля 2025 г. доля National City Nominees Limited (Великобритания) в уставном капитале Globaltrans составляет 37,84%, у Aqniet Holding Group ltd (Казахстан) 13,43%. По 11,54% у компаний Marigold Investments Ltd (ОАЭ) и Onyx Investments ltd DMCC (ОАЭ), еще 10,87% у KSP Capital Asset Management LLC (Россия, Д.У. ЗПИФ "Инвесттранс") и 5,08% у Litten Investments LTD DMCC (ОАЭ).

Globaltrans БТС Трансатлант
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