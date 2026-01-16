Германская RWЕ договорилась о покупке 1 млн т СПГ/г на 20 лет у Texas LNG

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Германская RWE подписала окончательное соглашение о покупке 1 млн т сжиженного природного газа (СПГ) сроком на 20 лет с компанией Texas LNG Brownsville LLC.

Проект Texas LNG, общей мощностью 4 млн т СПГ в год, реализует компания Glenfarne Group в Техасе.

Условия контракта не указаны, но отмечается, что поставки могут осуществляться компанией RWE в различные точки Европы и мира. Обычно американские производители продают СПГ на условиях FOB.

Glenfarne, таким образом, завершила преобразование всех ранее объявленных предварительных соглашений по Texas LNG в полностью обязательные долгосрочные окончательные соглашения о закупке. Теперь компания "сосредоточена на завершении процесса финансирования, поскольку приближается к принятию окончательного инвестиционного решения в начале 2026 года".

Ранее договор на продажу был подписан с международным трейдером Gunvor - на 0,5 млн тонн СПГ в год на условиях FOB, еще на 0,5 млн т - с аффилированной компанией Texas LNG.

Американская EQT заключила толлинговое соглашение о предоставлении услуг по сжижению 2 млн т СПГ в год в течение 20 лет.

При получении разрешения американских регуляторов планировалось, что ОИР по проекту будет принято в 2024 году, а завод запущен в 2028 году.