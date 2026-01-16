Поиск

Германская RWЕ договорилась о покупке 1 млн т СПГ/г на 20 лет у Texas LNG

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Германская RWE подписала окончательное соглашение о покупке 1 млн т сжиженного природного газа (СПГ) сроком на 20 лет с компанией Texas LNG Brownsville LLC.

Проект Texas LNG, общей мощностью 4 млн т СПГ в год, реализует компания Glenfarne Group в Техасе.

Условия контракта не указаны, но отмечается, что поставки могут осуществляться компанией RWE в различные точки Европы и мира. Обычно американские производители продают СПГ на условиях FOB.

Glenfarne, таким образом, завершила преобразование всех ранее объявленных предварительных соглашений по Texas LNG в полностью обязательные долгосрочные окончательные соглашения о закупке. Теперь компания "сосредоточена на завершении процесса финансирования, поскольку приближается к принятию окончательного инвестиционного решения в начале 2026 года".

Ранее договор на продажу был подписан с международным трейдером Gunvor - на 0,5 млн тонн СПГ в год на условиях FOB, еще на 0,5 млн т - с аффилированной компанией Texas LNG.

Американская EQT заключила толлинговое соглашение о предоставлении услуг по сжижению 2 млн т СПГ в год в течение 20 лет.

При получении разрешения американских регуляторов планировалось, что ОИР по проекту будет принято в 2024 году, а завод запущен в 2028 году.

RWE СПГ Техас Glenfarne Group Texas LNG Германия США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Европе цены на газ за неделю выросли больше, чем за два года

Росстат оценил инфляцию в 2025 году в 5,59%

Силуанов сообщил, что федеральный бюджет в 2025 г. исполнен с дефицитом 2,6% ВВП

 Силуанов сообщил, что федеральный бюджет в 2025 г. исполнен с дефицитом 2,6% ВВП

Умер основатель сети ресторанов Ginza Project Вадим Лапин

Международные резервы России в 2025 году выросли на 23,9% до рекордных $754,9 млрд

Международные резервы РФ с 26 декабря по 2 января сократились на $11,4 млрд

Суд отказал розничным инвесторам в присоединении к иску ЦБ РФ к Euroclear

РЖД могут продать 49% "Федеральной грузовой компании" за 44 млрд рублей

 РЖД могут продать 49% "Федеральной грузовой компании" за 44 млрд рублей

Сокращения персонала в ведущих банках США в 2025 г. стали максимальными за 9 лет

Рубль завершил ростом торги в четверг
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8164 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2502 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 44 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 125 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 15 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 422 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });