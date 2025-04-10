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Индекс S&P 500 на новостях о 145%-х пошлинах для Китая терял максимум за 5 лет

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США усилили падение на торгах в четверг после новостей об очередном повышении американских пошлин на китайский импорт.

Dow Jones Industrial Average теряет 5,06%, Standard & Poor's 500 - 5,92%, Nasdaq Composite - 6,8%.

Спад S&P 500 в ходе сессии достигал 6,1% - максимума с марта 2020 года.

Пошлины США на товары из Китая в общей сложности составляют на данный момент 145%, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на представителя Белого дома. Президент США Дональд Трамп 9 апреля повысил пошлины в отношении Пекина с 84% до 125%, но при этом еще ранее он ввел сбор в 20% в ответ на то, что Пекин, по мнению Вашингтона, предпринимает недостаточно усилий для пресечения поставок фентанила в США, объяснил собеседник телеканала.

До сих пор американские СМИ писали, что пошлины США на китайскую продукцию в целом достигли 125%.

Nasdaq Composite США Дональд Трамп Китай S&P 500 Dow Jones Industrial Average
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