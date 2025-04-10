В Белом доме уточнили, что совокупные пошлины на товары Китая достигли 145%

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Пошлины США на товары из Китая в общей сложности составляют на данный момент 145%, сообщает CNBC со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

Он напомнил, что президент Дональд Трамп 9 апреля повысил пошлины для Китая с 84% до 125%. Однако ранее Трамп ввел сбор в 20% в ответ на то Пекин, по мнению Вашингтона, предпринимает недостаточно усилий для пресечения поставок фентанила в США. Таким образом, совокупный тариф достиг 145%.

До сих пор американские СМИ писали, что пошлины США на китайскую продукцию в целом достигли 125%.

Трамп 9 апреля объявил о немедленном введении для Китая пошлин в 125% в ответ на очередное решение Пекина повысить пошлины для товаров из США. Затем Трамп выразил уверенность, что Пекин хочет заключить торговую сделку с Вашингтоном, но не знает, как это сделать.

Представитель МИД КНР Линь Цзянь на просьбу прокомментировать это заявления американского лидера отметил, что США пока лишь вводят пошлины на китайскую продукцию, а Пекин ни в коем случае не приемлет такое поведение. Он отметил, что для начала диалога США нужно продемонстрировать уважение и равноправное отношение к другой стороне.