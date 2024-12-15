Новак сообщил, что добыча угля в 2024 году снизится на 1% относительно 2023 года

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Добыча угля в России в 2024 году прогнозируется чуть меньше, чем в 2023 году - запланировано снижение на 1%, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в воскресенье.

"Уровень добычи в этом году ожидаем примерно на 1% ниже, чем в 2023 году. В следующем году планируем выйти на такой же показатель, как в этом году, то есть на стабильный уровень добычи", - сказал он.

Новак отметил, что в 2025 году предполагается экспортировать угля не менее, чем в 2024 году.

"Мы говорили (на совещании в Кемерове - ИФ) об объемах вывоза и о возможности предоставления скидок, чтобы обеспечить вывоз продукции в западном направлении. И точный уровень 2025 года по экспорту продукции будет не меньше 2024 года", - пояснил вице-премьер, добавив, что в будущем году вырастет внутреннее потребление, что позволит примерно половину угля экспортировать, половину потреблять внутри РФ.

Он добавил, что из Кемеровской области в 2024 году в восточном направлении предполагается вывезти 54,1 млн тонн угля - на уровне прошлого года.

В свою очередь министр транспорта РФ Роман Старовойт сообщил журналистам, что вывоз такого объема угля из Кузбасса даст возможность вывоза других грузов.

"Если говорить про вывоз продукции Кузбасса, если будут приняты решения, о которых мы говорили, если они будут утверждены руководством страны, о создании возможности вывоза на восток 54,1 млн тонн угля, то у нас появится дополнительная возможность по вывозу такой продукции, как черные металлы, контейнеры со стороны Кемеровской области. И в западном направлении - до 20 млн тонн дополнительно РЖД может предоставить такие возможности для движения грузов", - сказал он.

Как сообщалось, добыча угля в России в 2023 году составила 438 млн т, экспорт - 213 млн т.