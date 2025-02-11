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Минэнерго сообщило, что добыча угля в РФ в 2025 г. планируется на уровне 2024 г.

Минэнерго сообщило, что добыча угля в РФ в 2025 г. планируется на уровне 2024 г.
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Добыча угля в РФ в 2025 г. планируется на уровне 2024 г., сообщило Минэнерго РФ.

Добыча угля в РФ в 2024 г. составила 443,5 млн т, на экспорт было поставлено 196,2 млн т, привел в январе данные вице-премьер Александр Новак в своей колонке для журнала "Энергетическая политика".

По данным Росстата, добыча снизилась на 0,6% по сравнению с 2023 г., до 427 млн т, но его значения не учитывают показатели ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Минэнерго РФ
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