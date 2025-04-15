Акционеры "Полюса" одобрили финальные дивиденды за 2024 год в 73 руб. на акцию

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Акционеры "Полюса" одобрили финальные дивиденды за 2024 год в размере 73 рубля на акцию, сообщила компания.

Это соответствует рекомендации 730 рублей на акцию до дробления (в марте компания завершила дробление акций с коэффициентом 1:10).

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 25 апреля.

В общей сложности сумма выплат может составить 99 млрд рублей. УК компании состоит из более чем 1,36 млрд акций. "Полюс" не раскрывает структуру акционеров, но ранее крупнейшим был Фонд поддержки исламских организаций с долей около 46%. Около 30% акций являются квазиказначейскими.

По результатам 9 месяцев 2024 года "Полюс" выплатил 1301,75 рубля на акцию, в общей сложности - около 177 млрд руб. До этого компания последний раз платила дивиденды за первое полугодие 2021 года.

"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.