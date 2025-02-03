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Акционеры "Полюса" одобрили дробление акций в 10 раз

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Акционеры "Полюса" одобрили дробление акций с коэффициентом 1:10, сообщила компания.

По мнению совета директоров "Полюса", дробление акций будет способствовать росту их ликвидности и доступности, а также положительно скажется на привлекательности бумаг среди широкого круга инвесторов.

Хотя аналитики ИБ "Синара" отмечали ранее, что, на их взгляд, дробление, скорее всего, не приведет ни к повышению ликвидности акций, ни к притоку новых акционеров.

Сейчас акция "Полюса" в топ-10 самых дорогих на "Мосбирже" (текущая цена - около 17 тысяч рублей за штуку).

"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.

Полюс Синара Мосбиржа
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