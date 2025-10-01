Поиск

Акционеры "Полюса" утвердили дивиденды за I полугодие в 70,85 рубля на акцию

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Полюс" утвердили дивиденды за I полугодие 2025 года в размере 70,85 рубля на акцию, сообщила компания.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 13 октября.

Общая сумма выплат может составить 67,3 млрд рублей. Это соответствует целевому коэффициенту дивполитики "Полюса" - 30% от EBITDA (не включая квазиказначейский пакет).

По итогам I полугодия прошлого года дивидендов у "Полюса" не было, но за 9 месяцев он выплатил 130,175 рубля на акцию (с поправкой на дробление акций), финальные дивиденды составили 73 рубля на акцию.

"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. "Полюс" не раскрывает структуру акционеров, но ранее крупнейшим был Фонд поддержки исламских организаций с долей около 46%.

