СД "Полюса" рекомендовал финальные дивиденды за 2024 год в 730 руб. на акцию

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров "Полюса" рекомендует финальные дивиденды за 2024 год в размере 730 рублей на акцию, сообщила компания.

В феврале акционеры "Полюса" одобрили дробление акций с коэффициентом 1:10. Рекомендация соответствует 73 рублям на акцию после дробления.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано установить 25 апреля.

Аналитики ожидали дивиденды "Полюса" в диапазоне 575-700 рублей на акцию.

В общей сложности сумма выплат может составить 99 млрд рублей. УК компании состоит из 136 млн 69,4 тыс. акций. "Полюс" не раскрывает структуру акционеров, но ранее крупнейшим был Фонд поддержки исламских организаций с долей около 46%. Около 30% акций являются квазиказначейскими.

По результатам 9 месяцев 2024 года "Полюс" выплатил 1301,75 рубля на акцию, в общей сложности - около 177 млрд руб. До этого "Полюс" последний раз платил дивиденды за первое полугодие 2021 года.

"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.