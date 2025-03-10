Поиск

СД "Полюса" рекомендовал финальные дивиденды за 2024 год в 730 руб. на акцию

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров "Полюса" рекомендует финальные дивиденды за 2024 год в размере 730 рублей на акцию, сообщила компания.

В феврале акционеры "Полюса" одобрили дробление акций с коэффициентом 1:10. Рекомендация соответствует 73 рублям на акцию после дробления.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано установить 25 апреля.

Аналитики ожидали дивиденды "Полюса" в диапазоне 575-700 рублей на акцию.

В общей сложности сумма выплат может составить 99 млрд рублей. УК компании состоит из 136 млн 69,4 тыс. акций. "Полюс" не раскрывает структуру акционеров, но ранее крупнейшим был Фонд поддержки исламских организаций с долей около 46%. Около 30% акций являются квазиказначейскими.

По результатам 9 месяцев 2024 года "Полюс" выплатил 1301,75 рубля на акцию, в общей сложности - около 177 млрд руб. До этого "Полюс" последний раз платил дивиденды за первое полугодие 2021 года.

"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.

Полюс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Американские стартапы привлекли в IV квартале $80 млрд, максимум с 2021 года

Американские стартапы привлекли в IV квартале $80 млрд, максимум с 2021 года

Нефть Brent подешевела до $70,01 за баррель

Нефть Brent подешевела до $70,01 за баррель

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 1,7%

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 1,7%

США блокируют создание G7 структуры, отслеживающей российский "теневой флот"

США блокируют создание G7 структуры, отслеживающей российский "теневой флот"
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе361 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне49 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5979 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2198 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии167 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });