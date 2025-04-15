Jefferies понизила прогноз S&P 500 на конец 2025 года с 6000 до 5300 пунктов

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Аналитики Jefferies понизили прогноз значения фондового индекса S&P 500 на конец текущего года до 5300 пунктов с ранее ожидавшихся 6000 пунктов.

Они полагают, что риск стагфляции значительно возрос с момента введения импортных пошлин администрацией президента США Дональда Трампа.

На закрытие торгов в понедельник S&P 500 составлял почти 5406 пунктов. Таким образом, прогноз Jefferies подразумевает снижение индекса на 2% до конца года.

При этом новый целевой уровень Jefferies является одним из самых низких на Уолл-стрит, отмечает MarketWatch. Более пессимистичным является только прогноз JPMorgan, который составляет 5200 пунктов. Ожидания аналитиков Deutsche Bank самые высокие - 7000 пунктов.