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Morgan Stanley понизил прогноз роста экономики США в 2025-2026 годах

Morgan Stanley понизил прогноз роста экономики США в 2025-2026 годах
Фото: Mike Kemp/In Pictures via Getty Images

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Аналитики Morgan Stanley понизили прогноз экономического роста США в текущем и следующем годах и ожидают резкого увеличения инфляции в результате тарифной политики президента Дональда Трампа.

Рост реального ВВП в США в 2025 году составит 0,8%, а в 2026 году - 0,7%, полагают аналитики банка. Ранее прогнозировался рост на 1,5% и 1,2% соответственно.

В Morgan Stanley ожидают, что рост индекса расходов на личное потребление (PCE) и индекса PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, к концу текущего года составит 3,4% и 3,9% соответственно. Новый прогноз примерно на процентный пункт выше предыдущего, отмечают аналитики.

Уровень безработицы повысится до 4,9%, так как неопределенность последствий тарифной войны будет оказывать давление на настроения предпринимателей и темпы привлечения новых работников.

Аналитики Morgan Stanley не ожидают рецессии в американской экономике, но предупреждают, что "разрыв между прогнозом вялого роста и экономического спада сократился".

Morgan Stanley США Дональд Трамп
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