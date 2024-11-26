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Стратег Deutsche Bank ждет роста индекса S&P 500 до 7000 пунктов к концу 2025 года

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Американский фондовый индекс S&P 500 достигнет уровня 7000 пунктов к концу 2025 года, полагает старший стратег Deutsche Bank по рынку США Банким Чадха.

Это самый оптимистичный прогноз среди всех аналитиков Уолл-стрит, отслеживаемых Bloomberg. Он предусматривает рост индикатора на 17% с текущего уровня. Эксперты Goldman Sachs Group и Morgan Stanley ожидают, что S&P 500 завершит 2025 год на уровне 6500 пунктов.

С начала 2024 года бенчмарк подскочил на 25% и может завершить второй год подряд подъемом более чем на 20%. За последний век такое случалось лишь четырежды.

По мнению Чадхи, средняя прибыль на акцию компаний из расчета индекса S&P 500 вырастет на 11% в 2024 году и может повыситься еще на 17% в 2025 году.

Deutsche Bank США Банким Чадха S&P 500
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