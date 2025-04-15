Eni рассмотрит возможность реализации СПГ-проекта в Аргентине

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Главы Eni и госкомпании Аргентины YPF Клаудио Дескальци и Орасио Даниэль Марин подписали меморандум о взаимопонимании для оценки участия Eni в проекте СПГ в Аргентине, продвигаемом YPF, сообщила итальянская компания.

Проект Argentina LNG может сжижать газ, добываемый на месторождении Vaca Muerta ("Мертвая корова"), предполагаемый объем поставок - до 30 млн т СПГ.

Eni рассмотрит возможность участия в добыче и возведении объектов для транспортировки и сжижения газа с использованием двух плавучих установок производительностью 6 млн тонн в год каждая.