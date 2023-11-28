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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

"Газпром" счел, что сланцевые операторы исчерпали потенциал повышения эффективности добычи

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Операторы добычи сланцевого газа исчерпали потенциал повышения эффективности производства и рост издержек скажется на производимом из него сжиженном природном газе, отмечает "Газпром".

Совет директоров концерна заслушал ежегодный доклад о перспективах развития отрасли сланцевого газа и сжиженного природного газа (СПГ) в различных регионах мира, возможностях и угрозах для компании.

Отмечено, что сланцевый газ по-прежнему добывается всего в четырех странах - США, Китае, Аргентине и Канаде. В 2022 году объем мировой добычи газа из сланцев вырос на 6% относительно уровня 2021 года.

США в долгосрочных прогнозах развития сланцевой отрасли в стране допускают как увеличение, так и существенное снижение объемов добычи газа из сланцев, отмечают эксперты "Газпрома".

"При этом целый ряд факторов будет способствовать росту себестоимости добычи сланцевого газа. В их числе - инфляция, истощение действующих и отсутствие открытий новых месторождений, а также практически исчерпанный потенциал повышения эффективности добычи за счет совершенствования технологий. Рост себестоимости окажет влияние, в том числе, на цену СПГ, для производства которого используется сланцевый газ", - подчеркивается в сообщении.

Газпром
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