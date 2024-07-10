Аргентина планирует в 2027 году стать экспортером СПГ

"Дочка" ВР заказала плавучий терминал

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Компания Golar LNG (зарегистрирована на Бермудах) заключила окончательное соглашение с частной аргентинской Pan American Energy (PAE, совместное предприятие британской ВР и аргентинской Bridas Corporation (на 50% принадлежит китайской CNOOC Limited)) на размещение плавучего терминала СПГ (FLNG) мощностью 2,45 млн т в год в Аргентине сроком на 20 лет.

С помощью FLNG планируется монетизировать запасы газа провинции Vaca Muerta (с испанского - "Мертвая Корова"), которая считается вторым бассейном по объёмам сланцевого газа.

Ожидается, что экспорт СПГ начнется в 2027 году. В настоящее время Аргентина импортирует этот вид топлива. В 2023 году, по данным GIIGNL, в 2023 году Аргентина стала вторым крупнейшим импортером СПГ в регионе с объемом 1,8 млн т. Крупнейшим поставщиком стали Соединенные Штаты (1,4 млн т), остальное поставили Нигерия, Алжир, Тринидад и Тобаго, Египет, Экваториальная Гвинея и Катар.

Договоренности с Golar LNG включают соглашение о продаже газа с PAE и чартерное соглашение на аренду судна Hilli. Стоимость аренды включает базовый тариф в $2,6/mmBtu (основываясь на 90-процентном использовании судна) и коммерческую составляющую в зависимости от цен на СПГ. Golar может поставить другую подходящую FLNG.

По соглашениям Golar будет владеть 10% акций Southern Energy S.A. – совместного предприятия с PAE, которое отвечает за закупку газа в Аргентине и маркетинг СПГ за ее пределами.

Эта инициатива станет первой фазой потенциального проекта с участием нескольких судов - ожидается, что к нему присоединятся другие крупные производители природного газа в Аргентине. Ранее гендиректор аргентинской государственной нефтегазовой компании YPF Орасио Марин заявлял, что в 2025 году она планирует принять окончательное решение об инвестициях по первой фазе запланированного проекта по экспорту СПГ из Аргентины, который разрабатывается совместно с малайзийской компанией Petronas. YPF намерена начать экспортировать СПГ также в 2027 году.

По данным аргентинского подразделения PWC, ресурсы Vaca Muerta оцениваются в 16 млрд баррелей нефти и 308 трлн кубических футов газа (8,7 трлн куб. м - ИФ). Аргентинская YPF владеет 42% территории, Gas y Petroleo del Neuquen SA - 12%, а оставшиеся 46% распределены между другими компаниями, в число которых входят ExxonMobil, Pan American Energy, Petronas, Pluspetrol, Shell, Tecpetrol и Wintershall и другие.