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Eni примет инвестрешение по СПГ-заводу в Аргентине в I квартале 2026 года

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Итальянская Eni рассчитывает принять окончательное инвестиционное решение (FID) относительно СПГ-завода в Аргентине в первом квартале 2026 года, сообщил главный операционный директор по природным ресурсам Гуидо Бруско на телеконференции для инвесторов.

В начале июня Eni и аргентинская YPF в присутствии глав государств Джорджии Мелони и Хавьера Милея подписали соглашение по проекту "Аргентинский СПГ" (ARGLNG) предполагаемой мощностью 12 млн т/год.

Газ предполагается поставлять с месторождения Vaca Muerta.

Ранее Eni была выбрана в качестве стратегического партнера для Аргентинского СПГ благодаря ее ноу-хау, разработанным на проектах плавучих СПГ-заводов в Конго и Мозамбике.

Eni СПГ Аргентина YPF Гуидо Бруско Италия
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