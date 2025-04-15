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Самым дорогим авиабрендом по версии Brand Finance седьмой год остается Delta Air

Самым дорогим брендом среди аэропортов остался Хитроу

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Американская Delta Air Lines седьмой год подряд возглавила рейтинг самых дорогих брендов среди авиакомпаний мира, сообщает Brand Finance.

Стоимость бренда за минувший год взлетела на 38,5% - до $14,912 млрд.

Шестерка лидеров не изменилась по сравнению с прошлым годом, в нее входят, помимо Delta Air Lines, United Airlines (+41,4%, до $12,265 млрд), American Airlines (+14,2%, до $11,7 млрд), Emirates (+26,6%, до $8,365 млрд), Southwest Airlines (+17,6%, до $6,342 млрд) и British Airways (+44%, до $4,57 млрд). При этом United Airlines вышла на второе место, поменявшись местами с American Airlines.

China Southern поднялась на седьмую строчку с девятой в прошлом году (+48,9%, до $4,09 млрд). При этом Qatar Airways опустилась на восьмое место с седьмого (+22,9%, до $3,856 млрд), Air Canada (+15,4%, до $3,238 млрд) - на девятое с восьмого. Топ-10 замыкает China Eastern ($3,173 млрд), которая годом ранее находилась на двенадцатой позиции.

Российский "Аэрофлот" переместился на 49-место с 46-го в 2024 году.

Наиболее значительно подорожал бренд Malaysia Airlines - на 209% (до $607 млн), отмечает Brand Finance. Авиакомпания занимает 45-е место, в то время как на протяжении предыдущих десяти лет она не попадала в топ-50.

Совокупная стоимость авиабрендов топ-50 за прошедший год увеличилась на 29% (до $132,4 млрд), что отражает продолжающееся восстановление мировой авиационной отрасли.

Одиннадцать авиакомпаний из Китая попали в топ-50, как и в прошлом году (на них приходилось 12,3% совокупной стоимости авиабрендов). Число американских авиаперевозчиков сократилось до семи с девяти, и на них приходилось 39,1% общей суммы.

Самым дорогим брендом среди аэропортов в 2025 году остался лондонский Хитроу ($991 млн). В тройку лидеров также входят сингапурский Чанги ($765 млн) и парижский Шарль-де-Голль ($745 млн). Далее следуют корейский Инчхон, амстердамский Схипхол, токийские Ханеда и Нарита, а также воздушные гавани Франкфурта, Цюриха и Шанхая (все с оценкой около $400 млн).

Общая стоимость 25 самых дорогих аэропортовых брендов выросла за год на 16%, сообщается в обзоре.

British Airways Delta Air Lines Emirates Malaysia Airlines Аэрофлот Хитроу Brand Finance
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