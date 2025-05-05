Delta Air выкупит свои акции на $1 млрд

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров Delta Air Lines, одной из крупнейших авиакомпаний США, утвердил программу выкупа акций на сумму до $1 млрд, сообщила пресс-служба перевозчика.

Программа будет завершена не позднее 30 июня 2028 года.

С учетом выплаты квартальных дивидендов в размере 15 центов на акцию, Delta Air в ближайшие три года планирует вернуть акционерам свыше $2 млрд.

Капитализация Delta Air за последние три месяца упала на 33,5% (до $28,9 млрд), тогда как индекс S&P 500 потерял 5,9%.