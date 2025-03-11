Nvidia остается самым дорогим брендом в полупроводниковой отрасли по версии Brand Finance

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Бренд Nvidia Corp. остался самым дорогим в полупроводниковой отрасли в 2025 году, говорится в ежегодном отчете консалтинговой компании Brand Finance.

Стоимость бренда выросла на 98% и достигла $87,87 млрд.

На втором месте с большим отставанием идет Taiwan Semiconductor Manufacturing Company с показателем $34,24 млрд (+37%). Далее следуют Intel Corp. - $14,28 млрд (-33%), южнокорейская SK Hynix - $13,68 млрд (+37%). Места этих брендов в рейтинге не изменились по сравнению с прошлым годом.

На пятую строчку вышел Broadcom, стоимость бренда которого выросла на 32% - до $11,63 млрд. В результате AMD (Advanced Micro Devices) опустился на шестую позицию с показателем $10,97 млрд (+24%).

Далее места брендов в топ-10 остались без изменения: Qualcomm Inc. - $8,91 млрд (+25%), ASML - $7,86 млрд (+14%), Micron Technology - $7,835 млрд (+26%), Texas Instruments (SPB: TXN) - $6,59 млрд (+18,5%).

Mediatek стал самым быстрорастущим брендом в отрасли после Nvidia: его стоимость подскочила на 44% - до $5 млрд. Он поднялся на одиннадцатое место с тринадцатого в 2024 году.

В топ-30 полупроводниковой отрасли входят 14 американских брендов (на которые приходится 65,2% общей стоимости), 6 китайских (19,1%), два корейских (6,2%), три голландских (4,5%), два японских (1,6%) и по одному представителю Германии, Швейцарии и Великобритании.