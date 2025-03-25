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США, Китай и Германия остаются самыми дорогими брендами в мире

Россия поднялась на 23-е место с 25-го в прошлом году

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - США, Китай и Германия остались самыми дорогими страновыми брендами в мире. Об этом свидетельствуют данные ежегодного исследования Brand Finance.

Компания оценила стоимость бренда США почти в $37,33 трлн, что на 15,7% выше прошлогоднего уровня. Это включает в себя самые разнообразные показатели, в том числе объем ВВП, инвестиционную и туристическую привлекательность, политику и торговые правила, социальные аспекты и т.п.

Стоимость бренда КНР выросла на 2,9% до $20,53 трлн. Третью строчку с большим отрывом занимает ФРГ (+0,3% до $4,985 трлн).

На четвертую позицию вышла Великобритания (+10,2% до $4,45 трлн), оттеснив на пятую строчку Японию (-4,5% до $4,41 трлн). Далее следуют Франция (+10,4% до $3,89 трлн), Индия (-5,9% до $2,77 трлн), Канада (+2,2% до $2,73 трлн), Италия (+3,3% до $2,4 трлн).

В этом году в топ-10 вошла Испания со стоимостью бренда $2,22 трлн, которая в 2024 году находилась на двенадцатой позиции. Южная Корея поменялась с ней местами, а на одиннадцатом месте осталась Австралия.

Россия поднялась на 23-е место с 25-го в прошлом году, Казахстан - на 43-е с 45-го места, Узбекистан - на 55-е с 57-го места, Азербайджан - на 82-е с 84-го места, Киргизия - на 127-е со 130-го места.

Между тем Туркмения опустилась на 80-ю строчку с 76-й годом ранее, Белоруссия - на 88-ю с 79-й строчки, Армения - на 103-ю со 102-й строчки. Грузия осталась на 97-й позиции, Таджикистан - на 136-й.

Всего в рейтинге указаны 192 государства.

Китай Германия США
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