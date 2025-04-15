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ON Semiconductor отозвала предложение о покупке конкурента Allegro MicroSystems

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Американский производитель полупроводниковых компонентов ON Semiconductor Corp. (Onsemi) объявил о прекращении усилий по приобретению конкурирующей Allegro MicroSystems Inc. и отозвал свое предложение.

Onsemi "продолжает считать, что сделка объединила бы два весьма взаимодополняющих бизнеса, принеся пользу клиентам и предоставив выгоду акционерам Allegro", однако "осуществимого пути для движения вперед нет".

После этого решения Onsemi намерена продолжать выделение средств на действующую программу выкупа своих акций.

За последние полгода Onsemi сделала несколько попыток приобрести Allegro. В рамках последнего предложения Onsemi готова была заплатить по $35,1 за акцию Allegro, оценив компанию в целом примерно в $6,9 млрд.

Allegro отклонила предложение Onsemi. Совет директоров компании рассмотрел его вместе с финансовыми консультантами и пришел к заключению, что оно является "неприемлемым", говорилось в пресс-релизе Allegro.

Котировки акций Allegro на торгах во вторник снизились на 9,2% - до $19,99. Рыночная стоимость компании за последний год упала на 26% (до $4 млрд), тогда как фондовый индекс Nasdaq Composite увеличился на 6,2%. Allegro занимается разработкой и производством сенсорных интегральных схем и специализированных аналоговых силовых интегральных схем.

Капитализация Onsemi за год сократилась на 44,4% (до $15 млрд). Onsemi разрабатывает и производит широкий ассортимент полупроводниковых компонентов, включая диоды, транзисторы, микросхемы, а также решения для автомобильной и бытовой электроники, промышленности и телекоммуникаций.

Allegro Onsemi ON Semiconductor Allegro MicroSystems Inc США
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