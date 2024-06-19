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Onsemi построит завод для выпуска чипов в Чехии за $2 млрд

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Американский производитель полупроводниковой продукции ON Semiconductor Corp. (Onsemi) планирует построить завод для выпуска чипов в Чехии, говорится в сообщении компании.

Инвестиции в этот проект, в рамках которого будут выпускаться полупроводники из карбида кремния, составят до 44 млрд чешских крон ($2 млрд). Эти чипы более устойчивы и энергоэффективны, чем традиционные, и начинают пользоваться все более значительным спросом в таких сферах, как электромобили и центры обработки данных.

Onsemi уже выпускает в Чехии кремниевые и карбидкремниевые пластины (более 3 млн единиц в год), а также выращивает кристаллы кремния.

После завершения строительства нового предприятия вклад компании в ВВП Чехии будет составлять свыше $270 млн, отмечается в пресс-релизе.

Рыночная стоимость ON Semiconductor составляет около $30,4 млрд. С начала текущего года она упала более чем на 15%, в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite вырос на 19%.

ON Semiconductor Corp. Onsemi
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