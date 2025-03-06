ON Semiconductor направила новое предложение о покупке конкурирующей Allegro MicroSystems

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Американский производитель полупроводниковых компонентов ON Semiconductor Corp. (Onsemi) предпринял очередную попытку купить конкурирующую Allegro MicroSystems Inc., которую оценил в $6,9 млрд.

За последние полгода Onsemi сделала несколько попыток приобрести Allegro. Последнее предложение было направлено ею 12 февраля, Onsemi предлагает $35,1 за акцию Allegro, говорится в пресс-релизе компании, опубликованном в среду.

Первое предложение она сделала Allegro еще в сентябре прошлого года, тогда Onsemi оценила конкурента в $34,5 за акцию.

Бумаги Allegro подскочили в цене почти на 12% в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке в четверг, торгуются на уровне $29,93. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 12,4%.

Allegro занимается разработкой и производством сенсорных интегральных схем и специализированных аналоговых силовых интегральных схем.

"Мы считаем, что сделка Onsemi и Allegro объединит два взаимодополняющих бизнеса, что принесет пользу нашим клиентам и обеспечит немедленную выгоду акционерам Allegro", - говорится в пресс-релизе Onsemi.

Allegro, однако, отклонила предложение Onsemi. Совет директоров компании рассмотрел его вместе с финансовыми консультантами и пришел к заключению, что оно является "неприемлемым", говорится в пресс-релизе Allegro.

Акции Onsemi теряют 2,7% на предварительных торгах в четверг. Компания разрабатывает и производит широкий ассортимент полупроводниковых компонентов, включая диоды, транзисторы, микросхемы, а также решения для автомобильной и бытовой электроники, промышленности и телекоммуникаций.