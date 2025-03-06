Поиск

ON Semiconductor направила новое предложение о покупке конкурирующей Allegro MicroSystems

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Американский производитель полупроводниковых компонентов ON Semiconductor Corp. (Onsemi) предпринял очередную попытку купить конкурирующую Allegro MicroSystems Inc., которую оценил в $6,9 млрд.

За последние полгода Onsemi сделала несколько попыток приобрести Allegro. Последнее предложение было направлено ею 12 февраля, Onsemi предлагает $35,1 за акцию Allegro, говорится в пресс-релизе компании, опубликованном в среду.

Первое предложение она сделала Allegro еще в сентябре прошлого года, тогда Onsemi оценила конкурента в $34,5 за акцию.

Бумаги Allegro подскочили в цене почти на 12% в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке в четверг, торгуются на уровне $29,93. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 12,4%.

Allegro занимается разработкой и производством сенсорных интегральных схем и специализированных аналоговых силовых интегральных схем.

"Мы считаем, что сделка Onsemi и Allegro объединит два взаимодополняющих бизнеса, что принесет пользу нашим клиентам и обеспечит немедленную выгоду акционерам Allegro", - говорится в пресс-релизе Onsemi.

Allegro, однако, отклонила предложение Onsemi. Совет директоров компании рассмотрел его вместе с финансовыми консультантами и пришел к заключению, что оно является "неприемлемым", говорится в пресс-релизе Allegro.

Акции Onsemi теряют 2,7% на предварительных торгах в четверг. Компания разрабатывает и производит широкий ассортимент полупроводниковых компонентов, включая диоды, транзисторы, микросхемы, а также решения для автомобильной и бытовой электроники, промышленности и телекоммуникаций.

Onsemi ON Semiconductor Allegro MicroSystems
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Москва сочтет размещение миротворцев на Украине вовлечением НАТО в конфликт

Москва сочтет размещение миротворцев на Украине вовлечением НАТО в конфликт

Глава Минобороны Франции пообещал продолжить передавать Киеву разведданные

В Севастополе национализируют имущество некоторых граждан и юрлиц

Путин назначил Дарчиева послом в США

Путин назначил Дарчиева послом в США

Politico сообщило о тайной встрече в Киеве представителей Трампа с Юлией Тимошенко

Brent подорожала до $69,75 за баррель после падения котировок днем ранее

Brent подорожала до $69,75 за баррель после падения котировок днем ранее

Что случилось этой ночью: четверг, 6 марта

Снаряд на жилой дом в Южной Корее сбросил по ошибке южнокорейский истребитель

Рубио назвал конфликт на Украине прокси-войной между США и Россией

Три человека ранены из-за попадания снаряда в жилой дом на севере Южной Кореи

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5955 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе355 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2196 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });