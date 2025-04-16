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Нефть Brent подешевела до $64,5 за баррель

Нефть Brent подешевела до $64,5 за баррель
Фото: Alexander Manzyuk/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок слабо снижаются утром в среду, находясь близко к минимуму за четыре года.

Эксперты опасаются переизбытка поставок топлива на мировом рынке, поскольку усиление напряженности в глобальной торговле может оказать негативное давление на спрос, сообщает Trading Economics.

Котировки июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 по московскому времени опустилась на $0,17 (на 0,3%) и составляла $64,5 за баррель. По итогам предыдущих торгов они подешевели на $0,21 (на 0,3%) - до $64,67 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром снизилась на $0,19 (на 0,3%) - до $61,14 за баррель. Днем ранее стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,2 (на 0,3%) и составила $61,33 за баррель.

Во вторник Международное энергетическое агентство (МЭА) резко ухудшило оценку роста мирового спроса на нефть в 2025 году - до 726 тыс. баррелей в сутки по сравнению с ожидавшимися месяцем ранее 1,031 млн б/с.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,4 млн баррелей. При этом аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 1,68 млн.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные об изменении резервов топлива в США будут опубликованы министерством энергетики позднее в среду.

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