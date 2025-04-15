МЭА под давлением торговых войн снизило оценку роста мирового спроса на нефть в 2025 г.

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Международное энергетическое агентство на фоне эскалации в глобальной торговле резко понизило свою оценку роста мирового спроса на нефть в 2025 году - до 726 тыс. б/с, сообщается в его ежемесячном отчете.

Месяцем ранее оно прогнозировало данный показатель на уровне 1,031 млн б/с. Таким образом, аналитики понизили оценку роста спроса на 305 тыс. б/с.

"Ухудшение перспектив мировой экономики на фоне внезапной эскалации торговой напряженности в начале апреля привело к понижению нашего прогноза роста спроса на нефть. (...) Около половины этого снижения приходится на США и Китай, большая часть - на азиатские страны, ориентированные на торговлю", - сообщается в отчете.

Теперь МЭА оценивает мировой спрос на нефть в текущем году в 103,54 млн б/с. Оценка ее потребления в 2024 году также была скорректирована в сторону понижения, но незначительно: на 66 тыс. б/с, до 102,815 млн б/с.

В то же время, в агентстве отмечают позитивную динамику по потреблению нефти в I квартале: на фоне относительно холодного окончания зимы в ключевых регионах прирост спроса за этот период достиг 1,2 млн б/с - самого высокого квартального показателя более чем за год.

При этом первая оценка МЭА по спросу на нефть в 2026 году - 104,23 млн б/с - предусматривает дальнейшее замедление темпов прироста - до 692 тыс. б/с. "Снижение цен на нефть лишь частично компенсирует ухудшение экономических условий", - пишут в агентстве, но отмечают, что прогнозы и на 2025-й, и на 2026 годы могут быть скорректированы из-за стремительно меняющейся макросреды.



