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Brent подорожала до $65,22 за баррель

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к росту, получая поддержку от надежд на деэскалацию в торговых отношениях США и Китая.

К 13:59 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,55 (на 0,85%) до $65,22 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,54 (на 0,88%) - до $61,87 за баррель.

Китай просигнализировал о своей открытости для диалога с США, но при этом потребовал изменения тональности заявлений Вашингтона на более уважительную, а также назначения американцами представителя по переговорам, пользующегося поддержкой президента США Дональда Трампа. Это повысило оптимизм инвесторов и надежды на постепенное снижение напряженности в международной торговле, пишет Trading Economics.

Опасения, связанные с замедлением экономического роста и ослаблением спроса на нефть из-за торговых войн, оказывали понижательное давление на нефтяные котировки в последние недели.

Международное энергетическое агентство резко ухудшило оценку роста мирового спроса на нефть в 2025 году - до 726 тыс. баррелей в сутки по сравнению с ожидавшимися месяцем ранее 1,031 млн б/с.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,4 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 1,68 млн.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Минэнерго США опубликует свои данные о динамике запасов позднее в среду.

API WTI Brent МЭА Китай США
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