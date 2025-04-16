Поиск

X5 в I квартале нарастил выручку на 20,7%

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" по итогам I квартала увеличил выручку на 20,7%, до 1,07 трлн рублей, говорится в сообщении компании.

Чистая розничная выручка продемонстрировала ту же динамику (+20,7%) и достигла 1,06 трлн рублей.

Выручка сети магазинов "у дома" "Пятерочка" выросла на 17,4% (до 805,8 млрд рублей), сети супермаркетов "Перекресток" - на 10,2% (до 132,9 млрд рублей). Сеть "жестких" дискаунтеров "Чижик" удвоила выручку - до 90 млрд рублей.

LfL-выручка в отчетный период выросла на 14,6% на фоне повышения среднего чека на 9,6% и трафика на 4,6%.

Офлайн-продажи ритейлера (выручка всех сетей магазинов, включая "Красный Яр", "Слата", кофепоинты "Много лосося" в "Ашан" и розничная выручка новых бизнесов) в I квартале показали рост на 18,7%, достигнув 992,06 млрд рублей.

Продажи цифровых бизнесов (онлайн-гипермаркета "Vprok.ru Перекресток", экспресс-доставки, сервиса доставки "последней мили" 5Post и сервиса доставки готовой еды "Много лосося") в отчетном периоде увеличились в 1,5 раза - до 70,8 млрд рублей.

Продажи нового формата магазинов "Около", развивающегося по франшизе, в I квартале составили 2,04 млрд рублей.

В I квартале X5 открыла 521 магазин (с учетом закрытий).

Торговая площадь Х5 на 31 марта выросла на 1,6% в годовом выражении, до 11,238 млн кв. м.

Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. На 31 марта 2025 года группа объединяла 27 536 магазинов.

X5 Корпоративный центр ИКС 5
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Яндекс" покупает службу доставки Boxberry

"Яндекс" покупает службу доставки Boxberry

Нефть Brent подешевела до $64,5 за баррель

Нефть Brent подешевела до $64,5 за баррель

Нефтесервисный холдинг "Борец" перешел под контроль РФ

Китай запустил первую межрегиональную магистраль для грузовиков на водороде

Китай проявляет интерес к увеличению закупок нефти, газа, угля в России

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6195 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне77 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов196 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе387 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2242 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });