X5 в I квартале нарастил выручку на 20,7%

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" по итогам I квартала увеличил выручку на 20,7%, до 1,07 трлн рублей, говорится в сообщении компании.

Чистая розничная выручка продемонстрировала ту же динамику (+20,7%) и достигла 1,06 трлн рублей.

Выручка сети магазинов "у дома" "Пятерочка" выросла на 17,4% (до 805,8 млрд рублей), сети супермаркетов "Перекресток" - на 10,2% (до 132,9 млрд рублей). Сеть "жестких" дискаунтеров "Чижик" удвоила выручку - до 90 млрд рублей.

LfL-выручка в отчетный период выросла на 14,6% на фоне повышения среднего чека на 9,6% и трафика на 4,6%.

Офлайн-продажи ритейлера (выручка всех сетей магазинов, включая "Красный Яр", "Слата", кофепоинты "Много лосося" в "Ашан" и розничная выручка новых бизнесов) в I квартале показали рост на 18,7%, достигнув 992,06 млрд рублей.

Продажи цифровых бизнесов (онлайн-гипермаркета "Vprok.ru Перекресток", экспресс-доставки, сервиса доставки "последней мили" 5Post и сервиса доставки готовой еды "Много лосося") в отчетном периоде увеличились в 1,5 раза - до 70,8 млрд рублей.

Продажи нового формата магазинов "Около", развивающегося по франшизе, в I квартале составили 2,04 млрд рублей.

В I квартале X5 открыла 521 магазин (с учетом закрытий).

Торговая площадь Х5 на 31 марта выросла на 1,6% в годовом выражении, до 11,238 млн кв. м.

Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. На 31 марта 2025 года группа объединяла 27 536 магазинов.