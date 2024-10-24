Поиск

Скорр. EBITDA X5 в III квартале увеличилась на 16,6%, чистая прибыль - на 19,3%

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Скорректированная EBITDA X5 (ПАО "Корпоративный центр ИКС 5") в III квартале 2024 года увеличилась на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 72,98 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Рентабельность по показателю составила 7,5% против 7,9% в III квартале 2023 года.

Чистая прибыль группы выросла на 19,3%, до 35,29 млрд рублей.

Валовая прибыль X5 увеличилась в отчетном периоде на 22,9% - до 239,16 млрд рублей, маржа показателя не изменилась и составила 24,4%.

Выручка группы выросла на 22,9% в годовом выражении - до 978,56 млрд рублей - на фоне роста торговых площадей и LfL-продаж.

Коммерческие, общие и административные расходы (за вычетом расходов на амортизацию, обесценение, LTI и вознаграждения управленческого персонала) увеличились как процент от выручки до 17,9% с 17,4% - в основном за счет роста расходов на персонал, услуги третьих сторон и прочих расходов как процент от выручки.

На 30 сентября чистый долг составил 197,14 млрд рублей, соотношение чистый долг/EBITDA - 0,78x против 0,89x на конец декабря 2023 года.

Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. На 30 сентября 2024 года группа объединяла 26 047 магазинов.

X5
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Решетников заявил, что экономика РФ демонстрирует признаки охлаждения

Работники Boeing отклонили соглашение компании с лидерами профсоюза

Компания Бакальчука подала иск из-за одностороннего отказа Wildberries от договоров техзаказа

Компания Бакальчука подала иск из-за одностороннего отказа Wildberries от договоров техзаказа

Инфляция в РФ с 15 по 21 октября ускорилась до 0,2%

Инвесткомпания Fundament Capital из ОАЭ стала владельцем 6,9% Мосбиржи

Инвесткомпания Fundament Capital из ОАЭ стала владельцем 6,9% Мосбиржи

Оба аукциона Минфина по размещению нового госдолга признаны несостоявшимися

Путин призвал не затягивать с переходом к новой экономической и финсистеме

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });