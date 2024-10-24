Скорр. EBITDA X5 в III квартале увеличилась на 16,6%, чистая прибыль - на 19,3%

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Скорректированная EBITDA X5 (ПАО "Корпоративный центр ИКС 5") в III квартале 2024 года увеличилась на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 72,98 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Рентабельность по показателю составила 7,5% против 7,9% в III квартале 2023 года.

Чистая прибыль группы выросла на 19,3%, до 35,29 млрд рублей.

Валовая прибыль X5 увеличилась в отчетном периоде на 22,9% - до 239,16 млрд рублей, маржа показателя не изменилась и составила 24,4%.

Выручка группы выросла на 22,9% в годовом выражении - до 978,56 млрд рублей - на фоне роста торговых площадей и LfL-продаж.

Коммерческие, общие и административные расходы (за вычетом расходов на амортизацию, обесценение, LTI и вознаграждения управленческого персонала) увеличились как процент от выручки до 17,9% с 17,4% - в основном за счет роста расходов на персонал, услуги третьих сторон и прочих расходов как процент от выручки.

На 30 сентября чистый долг составил 197,14 млрд рублей, соотношение чистый долг/EBITDA - 0,78x против 0,89x на конец декабря 2023 года.

Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. На 30 сентября 2024 года группа объединяла 26 047 магазинов.