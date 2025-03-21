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EBITDA X5 в IV квартале снизилась на 0,8%, до 52,93 млрд рублей

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) в IV квартале снизил EBITDA по МСФО 17 на 0,8%, до 52,93 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Маржинальность по показателю составила 4,9% против 6,1% в IV квартале 2023 года.

Показатель EBITDA оказался хуже консенсус-прогноза "Интерфакса" - опрошенные аналитики ожидали его на уровне 54,85 млрд рублей.

Скорректированная EBITDA в отчетном периоде сократилась на 1,9% и составила 53,95 млрд рублей. Рентабельность снизилась до 5% с 6,2% годом ранее.

Валовая прибыль X5 увеличилась в отчетном периоде на 19,3% - до 253,37 млрд рублей, маржа показателя снизилась до 23,5% с 24,1% за счет роста логистических затрат.

Чистая прибыль X5 также снизилась на 20,2%, до 15,4 млрд рублей.

Выручка группы увеличилась на 22,3% в годовом выражении - до 1,078 трлн рублей - на фоне роста торговых площадей и LfL-продаж.

Коммерческие, общие и административные расходы (за вычетом расходов на амортизацию, обесценения, LTI и вознаграждения управленческого персонала) увеличились как процент от выручки до 18,7% с 18,6% - за счет роста расходов на услуги третьих сторон и прочих расходов как процент от выручки.

На 31 декабря чистый долг составил 220,83 млрд рублей, соотношение чистый долг/EBITDA - 0,88x против 0,89x на конец декабря 2023 года.

Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. На 31 декабря 2024 года группа объединяла 27 015 магазинов.

X5
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