Х5 в I квартале увеличила чистую прибыль почти вдвое

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль X5 Retail Group в I квартале 2024 года выросла практически в два раза до 24 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Скорректированная EBITDA увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37,9% до 55,47 млрд рублей.

Рентабельность по показателю составила 6,3% против 5,8% в I квартале 2023 года.

Валовая прибыль X5 увеличилась в отчетном периоде на 27,1% до 209,6 млрд рублей, маржа показателя осталась на уровне I квартала 2023 года – 23,7%. Давление на маржу оказал рост расходов на логистику и транспортные расходы, однако они были частично компенсированы ростом коммерческой рентабельности на фоне оптимизации ассортимента и промоакций.

Выручка группы увеличилась на 27,3% в годовом выражении – до 886,22 млрд рублей – на фоне роста торговых площадей, LfL-продаж и продаж цифровых бизнесов X5.

Коммерческие, общие и административные расходы (за вычетом расходов на амортизацию, обесценение, LTI, выплаты на основе акций и вознаграждения управленческого персонала) снизились как процент от выручки до 18,1% с 18,6% за счет сокращения расходов на персонал, аренду, коммунальных расходов и прочих расходов на магазины как процент от выручки.

На 31 марта чистый долг составил 196,78 млрд рублей, соотношение чистый долг/EBITDA – 0,85x против 0,87x на конец декабря 2023 года.

X5 Retail Group N.V. управляет магазинами "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", развивает проекты Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку и "Много лосося". На 31 марта 2024 года под управлением компании находились 24 884 магазина.