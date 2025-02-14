Приднестровье начало получать газ от венгерской MET Gas за счет российского кредита

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Приднестровье 14 февраля начало получать газ за счет российского кредита и при организационной поддержке Минэнерго России, сообщил лидер непризнанной ПМР Вадим Красносельский.

"Сегодня в Приднестровье зашел газ. Данная поставка стала возможна благодаря российской кредитной помощи и кропотливой, скрупулезной слаженной работе команды министерства энергетики Российской Федерации", - написал он в Telegram, поблагодарив ведомства и должностных лиц России "за поддержку приднестровского народа в сложнейшей энергетической ситуации".

13 февраля вечером венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG сообщила, что начнет поставку газа для Приднестровья на следующий день. "В соответствии с краткосрочным соглашением поставки газа начнутся завтра, 14 февраля 2025 года. Мы рады, что достигли решения, которое способствует энергетической безопасности страны", - сообщил сайт венгерской компании.

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявлял, что речь идет о поставках газа в Приднестровский регион в течение 16 дней - до конца февраля в объеме до 3 млн куб. м в сутки.

Он также сообщал, что MET Gas and Energy Marketing AG получит оплату от JNX General Trading LLC из Дубая и доставит газ до границы с Молдавией на основании контракта, заключенного с "Молдовагазом". При этом Тирасполь будет авансом оплачивать транзитные расходы за газ, транспортируемый от границы с Молдавией в регион на основе соглашения между "Молдовагазом" и "Тираспольтрансгазом".

Поставки газа в Приднестровье были возобновлены с 1 по 10 февраля за счет средств ЕС на 20 млн евро после того, как с 1 января поставки российского газа в регион были прекращены на фоне отказа Украины продлевать соглашение о транзите и спора вокруг исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом" на $709 млн, который молдавские власти не признают. 11-13 февраля природный газ для ООО "Тираспольтрансгаз" поставляло АО "Молдовагаз".

Лидер непризнанной ПМР сообщал, что после 10 февраля газ для Приднестровья будет закупаться за счет российского кредита.