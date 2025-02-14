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Приднестровье начало получать газ от венгерской MET Gas за счет российского кредита

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Приднестровье 14 февраля начало получать газ за счет российского кредита и при организационной поддержке Минэнерго России, сообщил лидер непризнанной ПМР Вадим Красносельский.

"Сегодня в Приднестровье зашел газ. Данная поставка стала возможна благодаря российской кредитной помощи и кропотливой, скрупулезной слаженной работе команды министерства энергетики Российской Федерации", - написал он в Telegram, поблагодарив ведомства и должностных лиц России "за поддержку приднестровского народа в сложнейшей энергетической ситуации".

13 февраля вечером венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG сообщила, что начнет поставку газа для Приднестровья на следующий день. "В соответствии с краткосрочным соглашением поставки газа начнутся завтра, 14 февраля 2025 года. Мы рады, что достигли решения, которое способствует энергетической безопасности страны", - сообщил сайт венгерской компании.

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявлял, что речь идет о поставках газа в Приднестровский регион в течение 16 дней - до конца февраля в объеме до 3 млн куб. м в сутки.

Он также сообщал, что MET Gas and Energy Marketing AG получит оплату от JNX General Trading LLC из Дубая и доставит газ до границы с Молдавией на основании контракта, заключенного с "Молдовагазом". При этом Тирасполь будет авансом оплачивать транзитные расходы за газ, транспортируемый от границы с Молдавией в регион на основе соглашения между "Молдовагазом" и "Тираспольтрансгазом".

Поставки газа в Приднестровье были возобновлены с 1 по 10 февраля за счет средств ЕС на 20 млн евро после того, как с 1 января поставки российского газа в регион были прекращены на фоне отказа Украины продлевать соглашение о транзите и спора вокруг исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом" на $709 млн, который молдавские власти не признают. 11-13 февраля природный газ для ООО "Тираспольтрансгаз" поставляло АО "Молдовагаз".

Лидер непризнанной ПМР сообщал, что после 10 февраля газ для Приднестровья будет закупаться за счет российского кредита.

Вадим Красносельский Молдовагаз Приднестровье Молдавия MET Gas and Energy Marketing AG JNX General Trading LLC
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