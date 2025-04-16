Поиск

Суд РФ увеличил неустойку "Нафтогазу Украины" за нарушение запрета вести тяжбу с "Газпромом"

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Российский суд увеличил размер неустойки "Нафтогазу Украины" за нарушение запрета вести судебные разбирательства с "Газпромом" за пределами России, которая первоначально (в январе 2024 года) была определена в $150,107 млн, до $1,305 млрд и 1,6 млн евро, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Заявление ПАО Газпром об увеличении неустойки удовлетворить в полном объеме", - решил суд в среду.

Как сообщалось, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 12 января 2024 года удовлетворил иск "Газпрома" к "Нафтогазу" о запрете продолжать разбирательство 27245/GL.

Спор касается транзитного контракта 2019 года, в котором определены схема и объёмы приёма-передачи газа на границе России и Украины на двух пунктах: "Суджа" и "Сохрановка". В мае 2022 года "Нафтогаз" отказался от исполнения своих обязательств по пункту "Сохрановка" и потребовал передавать все объёмы газа только через пункт "Суджа".

"Газпром" отказался выполнить такое требование и перестал оплачивать невыполненные услуги по транспортировке газа через "Сохрановку". "Нафтогаз" полагает, что объемы газа подлежали перенаправлению через "Суджу", а факт неоказания услуг по пункту "Сохрановка" не освобождает "Газпром" от обязанности оплачивать их. "Нафтогаз" обратился в Международный арбитражный суд Международной торговой палаты (Франция) с требованием взыскать с ПАО "Газпром" $150 млн задолженности. Место проведения разбирательства - Швейцария.

"Российское юридическое лицо, в отношении которого иностранное государство применило меры ограничительного характера, по спорам со своим участием имеет право на антиисковой запрет в отношении лица, инициировавшего разбирательство в иностранном суде, международном коммерческом арбитраже, находящихся за пределами территории Российской Федерации. Спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области, поскольку в отношении ПАО "Газпром" в настоящее время применяются меры ограничительного характера со стороны иностранных государств, создающие препятствия для доступа к правосудию", - констатировал российский суд.

Газпром Украина Нафтогаз Украины
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Обеспеченность российских компаний кадрами в I квартале 2025 года снизилась

Нефть ускорила рост, Brent приближается к $66 за баррель

ВТО резко ухудшила прогноз для мировой торговли в 2025 году

ВТО резко ухудшила прогноз для мировой торговли в 2025 году

"Газпром" обсуждает с покупателями газа в Турции поставки после истечения контрактов

"Газпром" обсуждает с покупателями газа в Турции поставки после истечения контрактов

Сервис разработки интерфейсов Figma подал документы на IPO в США

Золото впервые превысило $3300 на фоне глобальной неопределенности

Золото впервые превысило $3300 на фоне глобальной неопределенности
Ставка ЦБ РФ

Костин считает, что ставка ЦБ находится уже на предельном уровне

Костин считает, что ставка ЦБ находится уже на предельном уровне

ВТБ в ближайшие пять лет планирует выйти из непрофильных активов

ВТБ в ближайшие пять лет планирует выйти из непрофильных активов

Потребление вина в мире упало до самого низкого с 1961 года уровня

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2243 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне78 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6198 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов197 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе387 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России73 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });