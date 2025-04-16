Суд РФ увеличил неустойку "Нафтогазу Украины" за нарушение запрета вести тяжбу с "Газпромом"

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Российский суд увеличил размер неустойки "Нафтогазу Украины" за нарушение запрета вести судебные разбирательства с "Газпромом" за пределами России, которая первоначально (в январе 2024 года) была определена в $150,107 млн, до $1,305 млрд и 1,6 млн евро, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Заявление ПАО Газпром об увеличении неустойки удовлетворить в полном объеме", - решил суд в среду.

Как сообщалось, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 12 января 2024 года удовлетворил иск "Газпрома" к "Нафтогазу" о запрете продолжать разбирательство 27245/GL.

Спор касается транзитного контракта 2019 года, в котором определены схема и объёмы приёма-передачи газа на границе России и Украины на двух пунктах: "Суджа" и "Сохрановка". В мае 2022 года "Нафтогаз" отказался от исполнения своих обязательств по пункту "Сохрановка" и потребовал передавать все объёмы газа только через пункт "Суджа".

"Газпром" отказался выполнить такое требование и перестал оплачивать невыполненные услуги по транспортировке газа через "Сохрановку". "Нафтогаз" полагает, что объемы газа подлежали перенаправлению через "Суджу", а факт неоказания услуг по пункту "Сохрановка" не освобождает "Газпром" от обязанности оплачивать их. "Нафтогаз" обратился в Международный арбитражный суд Международной торговой палаты (Франция) с требованием взыскать с ПАО "Газпром" $150 млн задолженности. Место проведения разбирательства - Швейцария.

"Российское юридическое лицо, в отношении которого иностранное государство применило меры ограничительного характера, по спорам со своим участием имеет право на антиисковой запрет в отношении лица, инициировавшего разбирательство в иностранном суде, международном коммерческом арбитраже, находящихся за пределами территории Российской Федерации. Спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области, поскольку в отношении ПАО "Газпром" в настоящее время применяются меры ограничительного характера со стороны иностранных государств, создающие препятствия для доступа к правосудию", - констатировал российский суд.