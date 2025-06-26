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Bloomberg сообщил, что немецкая VNG и другие компании останавливают тяжбы с "Газпромом"

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Восточногерманский дистрибутор VNG AG приостановила судебный процесс в отношении "Газпрома", поскольку перспективы получения средств становятся неопределенными, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

При этом публикация называет Verbundnetz Gas "среди фирм", остановивших тяжбы, не называя других компаний.

Агентство напоминает: хотя европейские контрагенты и обращаются в международный арбитраж в связи с якобы недопоставкой российского газа, получить присужденные им выплаты проблематично. Еще одной причиной приостановки могут быть высокие судебные издержки.

Тем временем в отношении разбирательств контрагентов "Газпрома" в арбитражных институтах недружественных юрисдикций российский суд вынес судебные запреты с санкциями за их нарушение в размере исковых претензий - на общую сумму 18 млрд евро. Претензии касаются прекращения поставок или транзита российского газа по газопроводу "Северный поток", который был выведен из строя в результате диверсии в 2022 году.

Принимая решения, российский суд ссылался на санкционный запрет ЕС оказывать российским компаниям юридические услуги, а также другие многочисленные ограничения. Все это, по мнению российского суда, лишало российскую компанию права на беспристрастное, объективное, всестороннее и справедливое рассмотрение споров в судах и арбитражных институтах на территории недружественных государств.

Газпром ЕС Северный поток VNG Германия
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