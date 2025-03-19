"Газпром" просит суд увеличить неустойку "Нафтогазу Украины" за нарушение антиискового запрета

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - "Газпром" просит суд увеличить размер неустойки "Нафтогазу Украины" за нарушение антиискового запрета, которая первоначально (в январе 2024 года) была определена в $150,107 млн, сообщается в арбитражной картотеке.

Как сообщалось, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 12 января 2024 года удовлетворил иск "Газпрома" к "Нафтогазу" о запрете продолжать разбирательство 27245/GL.

Спор касается транзитного контракта 2019 года, в котором определены схема и объёмы приёма-передачи газа на границе России и Украины на двух пунктах: "Суджа" и "Сохрановка". В мае 2022 года "Нафтогаз" отказался от исполнения своих обязательств по пункту "Сохрановка" и потребовал передавать все объёмы газа только через пункт "Суджа".

"Газпром" отказался выполнить такое требование и перестал оплачивать невыполненные услуги по транспортировке газа через "Сохрановку". "Нафтогаз" полагает, что объемы газа подлежали перенаправлению через "Суджу", а факт неоказания услуг по пункту "Сохрановка" не освобождает "Газпром" от обязанности оплачивать их. "Нафтогаз" обратился в Международный арбитражный суд Международной торговой палаты (Франция) с требованием взыскать с ПАО "Газпром" $150 млн задолженности. Место проведения разбирательства - Швейцария.

"Российское юридическое лицо, в отношении которого иностранное государство применило меры ограничительного характера, по спорам со своим участием имеет право на антиисковой запрет в отношении лица, инициировавшего разбирательство в иностранном суде, международном коммерческом арбитраже, находящихся за пределами территории Российской Федерации. Спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области, поскольку в отношении ПАО "Газпром" в настоящее время применяются меры ограничительного характера со стороны иностранных государств, создающие препятствия для доступа к правосудию", - констатирует российский суд.

В марте 2025 года "Газпром" направил в суд заявление об увеличении судебной неустойки за нарушение антиискового запрета (суд в своем определении не приводит запрошенный размер увеличенной неустойки). Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрит это ходатайство 16 апреля.