Поиск

"Газпром" просит суд увеличить неустойку "Нафтогазу Украины" за нарушение антиискового запрета

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - "Газпром" просит суд увеличить размер неустойки "Нафтогазу Украины" за нарушение антиискового запрета, которая первоначально (в январе 2024 года) была определена в $150,107 млн, сообщается в арбитражной картотеке.

Как сообщалось, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 12 января 2024 года удовлетворил иск "Газпрома" к "Нафтогазу" о запрете продолжать разбирательство 27245/GL.

Спор касается транзитного контракта 2019 года, в котором определены схема и объёмы приёма-передачи газа на границе России и Украины на двух пунктах: "Суджа" и "Сохрановка". В мае 2022 года "Нафтогаз" отказался от исполнения своих обязательств по пункту "Сохрановка" и потребовал передавать все объёмы газа только через пункт "Суджа".

В РоссииСуд РФ определил штраф "Нафтогазу Украины" за тяжбу с "Газпромом" в $150 млнЧитать подробнее

"Газпром" отказался выполнить такое требование и перестал оплачивать невыполненные услуги по транспортировке газа через "Сохрановку". "Нафтогаз" полагает, что объемы газа подлежали перенаправлению через "Суджу", а факт неоказания услуг по пункту "Сохрановка" не освобождает "Газпром" от обязанности оплачивать их. "Нафтогаз" обратился в Международный арбитражный суд Международной торговой палаты (Франция) с требованием взыскать с ПАО "Газпром" $150 млн задолженности. Место проведения разбирательства - Швейцария.

"Российское юридическое лицо, в отношении которого иностранное государство применило меры ограничительного характера, по спорам со своим участием имеет право на антиисковой запрет в отношении лица, инициировавшего разбирательство в иностранном суде, международном коммерческом арбитраже, находящихся за пределами территории Российской Федерации. Спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области, поскольку в отношении ПАО "Газпром" в настоящее время применяются меры ограничительного характера со стороны иностранных государств, создающие препятствия для доступа к правосудию", - констатирует российский суд.

В марте 2025 года "Газпром" направил в суд заявление об увеличении судебной неустойки за нарушение антиискового запрета (суд в своем определении не приводит запрошенный размер увеличенной неустойки). Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрит это ходатайство 16 апреля.

Газпром Нафтогаз Украина Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков заявил, что Путин и Трамп доверяют друг другу

Песков заявил, что Путин и Трамп доверяют друг другу
Военная операция на Украине

Военные РФ сообщили, что ВСУ ночью атаковали энергообъект на Кубани, обеспечивающий перевалку нефти в КТК

На Кубани площадь пожара на нефтебазе увеличилась до 1700 кв. м

Проблемная шахта "Инская" вновь заявила о готовящейся смене собственника

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию падением индекса IMOEX2 на 1,21%

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию падением индекса IMOEX2 на 1,21%
Военная операция на Украине

Пожар произошел на нефтебазе в Краснодарском крае в результате атаки БПЛА

Главком ВМФ сообщил об оснащении российских подлодок гиперзвуковыми ракетами "Циркон"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6044 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне51 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости376 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе368 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });