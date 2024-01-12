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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:15

Суд в РФ удовлетворил иск "Газпрома" к "Нафтогазу Украины"

В иске речь шла о запрете "Нафтогазу" продолжать разбирательство с "Газпромом" в иностранном арбитраже

Суд в РФ удовлетворил иск "Газпрома" к "Нафтогазу Украины"
Фото: Семен Лиходеев/ТАСС

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск ПАО "Газпром" к НАК "Нафтогаз Украины" о запрете продолжать разбирательство в иностранном арбитраже.

"Иск удовлетворить полностью", - сообщается о принятом решении в картотеке арбитражных дел.

Как сообщалось, заявление ПАО "Газпром" о запрете НАК "Нафтогаз Украины" продолжать инициированное "Нафтогазом" арбитражное разбирательство было подано в декабре.

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"Нафтогаз" в сентябре 2022 года начал новый арбитраж против "Газпрома в Международном арбитражном суде Международной торговой палаты (Париж, Франция), требуя от российского концерна средства за услугу по организации транспортировки природного газа по территории Украины, которые не были им уплачены вовремя и в полном объёме.

"Оператор ГТС Украины" объявил форс-мажор приема газа для транзита через газоизмерительную станцию (ГИС) "Сохрановка" (одной из двух точек входа в ГТС страны), так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки.

При этом украинская сторона настаивает, что оплата по-прежнему должна осуществляться, исходя из расчетного объема транспортировки долгосрочного договора на уровне 109 млн куб. м в сутки по правилу "качай или плати".

Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Со своей стороны глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что "Нафтогаз" под надуманными предлогами является нарушителем контрактных обязательств перед "Газпромом". Это украинская компания отказывается принимать российский газ в точке входа "Сохрановка", но при этом требует оплату за его транзит.

"Газпром" неоднократно заявлял, что в условиях антироссийских санкций и поднявшейся в Европе волны русофобии он фактически потерял свое фундаментальное право на защиту. Можно ли рассчитывать на справедливое и беспристрастное рассмотрение спора в Швейцарии, которая присоединилась к антироссийским санкциям? Может ли быть нейтральным право Швеции, которая стремится в НАТО? Это риторические вопросы. В таких условиях "Газпром" считает, что арбитражные разбирательство нелегитимно, и участие в процессе бессмысленно. Надуманные попытки "Нафтогаза" продолжить это разбирательство говорят о его неконструктивном отношении к организации транзита российского газа в Европу и в целом о враждебном отношении к Российской Федерации", - подчеркнул Миллер в своем заявлении в июле 2023 года.

Алексей Миллер Газпром Нафтогаз Украины
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