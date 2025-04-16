Основатель "Делимобиля" Трани может вернуться в совет директоров компании

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Основатель и бенефициар каршерингового сервиса "Делимобиль" Винченцо Трани может вернуться в совет директоров компании. Он включен в список кандидатов в совет директоров ПАО "Каршеринг Руссия", который был утвержден 14 апреля советом директоров к годовому собранию акционеров.

ГОСА, на котором будет избираться совет директоров ПАО "Каршеринг Руссия", запланировано на 15 мая.

Трани входил в совет директоров "Делимобиля" до лета 2024 года. Тогда его кандидатура сперва была включена в список кандидатов для голосования на ГОСА, но позже он снял свою кандидатуру на избрание в очередной состав.

Всего в списке кандидатов 13 человек. Из действующего состава совета директоров в список кандидатов все 9 действующих представителей: Денис Чарухин (сейчас является председателем совета директоров), Константин Артюх, Григорий Чораян, Ярослав Полещук, Ольга Саволайнен, Владимир Садовин, Гюванч Донмез, Артур Меликян, Даниил Алгульян.

Также в список кандидатов включены СЕО "Делимобиля" Елена Бехтина, экс-CFO компании Наталья Борисова, а также Кирилл Примаков (АО "Дельта Холдинг", гендиректором которого является Примаков, недавно стало владельцем 12,9% каршерингового проекта).

На 31 декабря 2024 года ПАО "Каршеринг Руссия" на 78,08% принадлежит "Делимобиль Холдингу", прочим юридическим и физическим лицам - 21,92%. Основателем и бенефициарным владельцем компании является Винченцо Трани.