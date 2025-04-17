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Миллер пригласил турецких газовиков на ПМЭФ

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер пригласил председателя совета директоров и управляющего директора Botas Абдулвахита Фидана на Петербургский международный экономический форум, который состоится в июне 2025 года, сообщила турецкая компания.

"В ходе встречи была подчеркнута важность стратегических отношений между двумя компаниями, которые длятся уже почти 40 лет. Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества. В этой связи были даны оценки конкретных шагов, которые необходимо предпринять для достижения краткосрочных и долгосрочных целей, основанных на взаимной выгоде сторон", - говорится в релизе.

Миллер и Фидан беседовали 16 апреле в Петербурге.

Botas - государственная нефтегазовая компания, один из крупнейших участников рынка природного газа в республике. Почти 40 лет Botas является основным импортером российского газа в Турции. Кроме того, конструктивное взаимодействие "Газпрома" и этой компании позволило успешно реализовать проекты "Голубой поток" и "Турецкий поток". В частности, стороны совместно построили транзитный газопровод на территории Турции - от побережья Черного моря до границы с Болгарией.

В 2025 году завершается срок действия договоров с госкомпанией Botas на поставку 16 млрд кубометров газа в год по газопроводу "Голубой поток" и на 5,75 млрд куб. м - по магистрали "Турецкий поток". Также в конце 2025 - начале 2026 года завершается срок действующих соглашений с некоторыми частными импортерами.

В 2024 году Турция импортировала 52 млрд кубометров природного газа, в том числе 21 млрд кубометров из России.

Газпром Алексей Миллер Botas ПМЭФ Турецкий поток Турция
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