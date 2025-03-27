Wildberries подала иск о взыскании 42 млрд руб. с "ВБ Девелопмент" Бакальчука

Фото: Александр Казаков/ТАСС

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Wildberries подала в Арбитражный суд Москвы иск к "ВБ Девелопмент" Владислава Бакальчука о взыскании задолженности на сумму более 42 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ).

В картотеке арбитражных дел иск еще не зарегистрирован.

"Ранее "ВБ Девелопмент" получило финансирование на строительство логистических объектов Wildberries, однако отчитаться за него так и не смогло. Есть все основания полагать, что деньги были выведены из "ВБ Девеломпент" по личному указанию Владислава Бакальчука", - сказали в РВБ.

В сентябре 2024 года РВБ заявляла о подготовке иска к "ВБ Девелопмент" на 27 млрд рублей в связи с обнаружением задолженности перед Wildberries по 65 договорам в период с 2021 по 2024 гг.

Осенью 2024 года основательница Wildberries Татьяна Ким (ей также принадлежит 99% ООО "Вайлдберриз") сообщила о завершении реструктуризации объединенной компании маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы Russ, инициированной в июне. В июле Wildberries и компания-владелец Russ (ООО "Стинн") создали совместную компанию - ООО "РВБ". Она на 65% принадлежит ООО "Вайлдберриз", остальное - у ООО "Стинн".

Против сделки выступает Владислав Бакальчук - владелец 1% ООО "Вайлдберриз" и 100% "ВБ Девеломпент". Сам он ранее заявлял, что эта компания является бизнес-единицей Wildberries и строит для маркетплейса складские комплексы и логистические центры.

С октября 2024 года конфликт разворачивается в судебной плоскости.