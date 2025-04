Акционер Globaltrans из Казахстана выставил оферту держателям GDR по 200 рублей за штуку

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Акционер Globaltrans Investment PLC, казахстанская компания Aqniet Holding Group ltd выставила оферту держателем GDR Globaltrans по 200 рублей за бумагу, сообщила компания

Aqniet Holding Group ltd запустила тендерное предложение о выкупе 8 915 912 GDR, что соответствует сумме в 1,783 млрд рублей.

Прием оферт начинается в пятницу, 18 апреля и завершится в 18-00 (по времени Астаны) 24 апреля 2025 года. Цена оферты в 200 рублей за GDR соответствует скидке в 28,8% к цене закрытия 17 апреля 2025 года на последней торговой сессии на Астанинской международной бирже (AIX), сообщает Globaltrans.

Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках навалочных и наливных грузов. Компания была основана в 2004 г. группой предпринимателей-единомышленников, объединивших свои бизнесы в сфере грузовых железнодорожных перевозок под единым брендом Globaltrans. Общий парк компании по состоянию на конец 2024 года составлял 63 584 единицы подвижного состава.

Globaltrans ранее раскрыл акционеров, владеющих свыше 5% капитала компании в соответствии с требованиями Международной биржи Астаны (AIX).

Так, по данным на 7 апреля 2025 г. доля National City Nominees Limited (Великобритания) в уставном капитале Globaltrans составляет 37,84%, у Aqniet Holding Group ltd (Казахстан) 13,43%. По 11,54% у компаний Marigold Investments Ltd (ОАЭ) и Onyx Investments ltd DMCC (ОАЭ), еще 10,87% у KSP Capital Asset Management LLC (Россия, Д.У. ЗПИФ "Инвесттранс") и 5,08% у Litten Investments LTD DMCC (ОАЭ).