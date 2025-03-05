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Free float Globaltrans после завершения оферты составляет около 25%

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Free float железнодорожной группы Globaltrans Investment PLC после завершения оферты составляет около 25%, сообщил финансовый директор компании Дмитрий Фролов на онлайн-мероприятии для аналитиков и инвесторов.

"На данный момент мы оцениваем объем free float порядка 25% от уставного капитала Globaltrans", сказал он.

Отвечая на вопрос о возможных планах компании по новым выкупам, он отметил, что их нет. "В настоящее время у нас нет планов по добровольным выкупам", - сказал Фролов.

Генеральный директор группы Валерий Шпаков сообщил, что у Globaltrans также нет планов менять юрисдикцию головной компании (в марте 2024 года Globaltrans завершила процесс редомициляции с Кипра в СЭЗ Абу-Даби - ИФ).

В конце января компании сообщила, что SQIF Capital JSC, действующее в интересах дочерней компании Globaltrans - Adaptive Capital Limited, завершило добровольное биржевое тендерное предложение о выкупе определенных GDR Globaltrans, соответствующих критериям выкупа. Совокупный объем GDR, приобретенных в рамках тендерного предложения и в ходе внебиржевых сделок, оценивался в около 14,23% акционерного капитала компании.

Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках навалочных и наливных грузов. Компания была основана в 2004 года группой предпринимателей, объединивших свои бизнесы в сфере грузовых железнодорожных перевозок под единым брендом Globaltrans. Общий парк компании по состоянию на конец 2024 года составлял 63 584 единиц подвижного состава.

Основными акционерами Globaltrans выступают инвесткомпания Aqniet Capital LLP (Казахстан), бенефициаром которой является бизнесмен Кайрат Итемгенов (26,7% акций), и Marigold Investments Ltd (11,5% акций), ее бенефициар - сооснователь Globaltrans Андрей Филатов.

Globaltrans Андрей Филатов Валерий Шпаков Казахстан Дмитрий Фролов Кайрат Итемгенов
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