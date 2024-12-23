Оферта на выкуп GDR Globaltrans по $4,3 за бумагу продлена до 24 января

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - SQIF Capital JSC, действующее в интересах дочерней компании Globaltrans Investment PLC - Adaptive Capital Limited - продлевает добровольное биржевое тендерное предложение о выкупе определенных GDR Globaltrans до 24 января 2025 г. включительно, сообщила Globaltrans.

Решение принято в ответ на запросы.

"Покупатель (SQIF Capital JSC - ИФ) объявляет, что на основе обратной связи, полученной от держателей GDR (включая ведущих международных институциональных инвесторов) пришел к выводу, что части держателей может потребоваться дополнительное время для завершения всех необходимых формальностей для направления оферт для продажи бумаг в ходе тендерного предложения", - поясняет Globaltrans.

В конце ноября совет директоров Globaltrans одобрил приобретение Adaptive Capital GDR, права на которые учитываются в центральном депозитарии Международной биржи Астаны (AIX), в совокупности не более 26 747 738 (приблизительно 15% акционерного капитала) GDR по цене $4,3 за бумагу.

SQIF Capital запустило добровольное биржевое тендерное предложение о выкупе определенных GDR. Прием оферт начался 27 ноября и должен быть завершиться 23 декабря.

13 сентября совет директоров Globaltrans одобрил листинг GDR компании на AIX и добровольный делистинг расписок с Лондонской биржи, "Московской биржи" и "СПБ биржи".

С 22 октября 2024 года GDR Globaltrans были допущены к торгам на Международной бирже Астаны.

Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках навалочных и наливных грузов. Компания была основана в 2004 г. группой предпринимателей-единомышленников, объединивших свои бизнесы в сфере грузовых железнодорожных перевозок под единым брендом Globaltrans. Общий парк компании по состоянию на 30 июня 2024 года составлял 64,5 тысячи единиц подвижного состава, 94% общего парка находится в собственности.

Основными акционерами Globaltrans выступают инвесткомпания Aqniet Capital LLP (Казахстан), бенефициаром которой является бизнесмен Кайрат Итемгенов (26,7% акций), и Marigold Investments Ltd (11,5% акций), ее бенефициар - сооснователь Globaltrans Андрей Филатов. Free float составляет 42%.