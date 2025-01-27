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Globaltrans завершила оферту, выкупив около 14,23% GDR

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - SQIF Capital JSC, действующее в интересах дочерней компании Globaltrans Investment PLC - Adaptive Capital Limited - завершил добровольное биржевое тендерное предложение о выкупе определенных GDR Globaltrans, соответствующих критериям выкупа

По сообщению Globaltrans, совокупный объем GDR, приобретенных в рамках тендерного предложения и в ходе внебиржевых сделок, оценивается в около 14,23% акционерного капитала компании. Это число не включает в себя дополнительные внебиржевые сделки, расчеты по которым, как ожидается, будут завершены в надлежащий срок.

Ни покупатель, ни компания в настоящее время не планируют проводить новые добровольные тендерные предложения в отношении GDR, сказано в сообщении.

По данным Globaltrans, вне рамок тендерного предложения аффилированные лица акционеров компании дополнительно приобрели GDR Globaltrans в ходе внебиржевых сделок в период с 25 ноября 2024 г. по 24 января 2025 г. (включительно).

Как сообщалось, в конце ноября совет директоров Globaltrans одобрил приобретение Adaptive Capital GDR, права на которые учитываются в центральном депозитарии Международной биржи Астаны (AIX), в совокупности не более 26 747 738 (приблизительно 15% акционерного капитала) GDR по цене $4,3 за бумагу.

SQIF Capital запустило добровольное биржевое тендерное предложение о выкупе определенных GDR. Прием оферт начался 27 ноября и должен быть завершиться 23 декабря, но компания продлила его до 24 января 2025 г. включительно.

Сообщалось, что 13 сентября совет директоров Globaltrans одобрил листинг GDR компании на AIX и добровольный делистинг расписок с Лондонской биржи, Московской биржи и СПБ биржи.

С 22 октября 2024 г. GDR Globaltrans были допущены к торгам на Международной бирже Астаны.

Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках навалочных и наливных грузов. Компания была основана в 2004 г. группой предпринимателей-единомышленников, объединивших свои бизнесы в сфере грузовых железнодорожных перевозок под единым брендом Globaltrans. Общий парк компании по состоянию на 30 июня 2024 г. составлял 64,5 тыс. единиц подвижного состава, 94% общего парка находится в собственности.

Основными акционерами Globaltrans выступают инвесткомпания Aqniet Capital LLP (Казахстан), бенефициаром которой является бизнесмен Кайрат Итемгенов (26,7% акций), и Marigold Investments Ltd (11,5% акций), ее бенефициар - сооснователь Globaltrans Андрей Филатов. Free float составляет 42%.

Globaltrans
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