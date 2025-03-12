Совет директоров "НОВАТЭКа" рекомендовал финальные дивиденды за 2024 год

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "НОВАТЭК" рекомендовал годовому собранию выплатить финальный дивиденд за 2024 год в размере 46,65 рубля на акцию, сообщил эмитент.

По итогам первого полугодия 2024 года компания выплатила по 35,5 рубля на акцию, то есть, в целом за год дивиденды составят 82,15 рубля на акцию. С учетом уже опубликованной компанией отчетности по МСФО за 2024 год аналитики оценивали финальный дивиденд за второе полугодие на уровне 46,6 рубля на акцию.

Реестр для получения дивидендов закрывается 28 апреля.

Годовое собрание акционеров "НОВАТЭКа" пройдет в заочной форме 17 апреля. Участвовать в собрании могут акционеры, зарегистрированные в реестре на 24 марта.

По итогам 2023 года "НОВАТЭК" выплатил дивиденды в размере 78,59 рубля на акцию (за второе полугодие - 44,09 руб.).

Базой для расчета дивидендов "НОВАТЭКа" служит его чистая прибыль по МСФО, скорректированная на статьи, не относящиеся к основной деятельности, и неденежные статьи. Дивидендная политика эмитента предполагает выплату не менее 50% от данного показателя.

По последним раскрытым данным, крупнейшими акционерами "НОВАТЭКа" являются Леонид Михельсон (24,76%), Геннадий Тимченко (23,49%), TotalEnergies (19,4%), "Газпром" (9,99%).